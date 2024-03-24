Атака по Украине: российская ракета залетела на территорию Польши

Российская ракета залетела на территорию Польши во время удара по Украине.

По данным польских военных, объект вошел в польское пространство в районе города Осердув (Люблинское воеводство) и оставался там 39 секунд.

"24 марта в 4.23 произошло нарушение воздушного пространства Польши одной из крылатых ракет, запущенных этой ночью авиацией РФ. Объектами ударов стали города на западе Украины", — говорится в сообщении.

В командовании добавили, что ночью были активированы все необходимые процедуры по обеспечению безопасности польского воздушного пространства. Была поднята в воздух, в частности, польская авиация и авиация союзников.

Напомним, во время ракетной атаки по Украине Польша подняла авиацию. Отмечается, что оперативное командование ВСУ Польши наблюдало интенсивную деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанную с нанесением авиационных и ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины.

В ночь на 23 марта Россия совершила очередную ракетную атаку по территории Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Кривом Роге, Хмельнитчине и Киевщине.

Известно, что во Львовскую область летело около 20 ракет и 7 "Шахедов". В Киеве ПВО сбила около 10 российских ракет.

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