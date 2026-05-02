Атака по Украине: российский дрон залетел в страну НАТО

"Шахед" / © Пресс-служба правительства Молдовы

Российский беспилотник во время атаки на Украину в ночь на субботу, 2 мая, ненадолго нарушил воздушное пространство Румынии, из-за чего там поднимали истребители и объявляли воздушную тревогу.

Об этом пишет Digi24.

«В первые часы субботы, 2 мая, Российская Федерация возобновила атаки на гражданские объекты и объекты инфраструктуры в Украине, вблизи речной границы с Румынией. Группа из двадцати беспилотников Российской Федерации была обнаружена двигавшимися в направлении района Измаила (Украина) радарами Министерства национальной обороны», — сообщило в субботу Министерство национальной обороны.

Около 02:00 с 86-й авиабазы в Фетеште взлетели два истребителя F-16 боевой службы воздушной полиции.

Национальный военный командный центр сообщил Главному управлению по чрезвычайным ситуациям о введении мер оповещения населения в северной части уезда Тулча, отправив сообщение RO-Alert в 02:03.

Напомним, 26 апреля сообщалось, что в Румынии обнаружили обломки беспилотника после российской атаки на Украину. В частности, фрагменты нашли в уезде Тулча, после чего территорию взяли под охрану, а специалисты начали расследование и сбор обломков для экспертизы.

