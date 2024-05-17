Атака по врагу в Севастополе: "власть" ноет о последствиях, введенны ограничения

Во всех школах, заведениях среднего образования и детсадах были отменены занятия.

В оккупированном Севастополе после вероятной дроновой атаки в ночь на 17 мая была приостановлена работа подстанции, вводятся точечные отключения света.

Об этом оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Сети.

Развожаев заявил, что после ночной атаки специалисты делают все возможное, чтобы полностью возобновить работу подстанции "Севастополь". Однако на это нужно больше времени – по предварительным оценкам, около суток.

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"Пока идут восстановительные работы, город не сможет получать достаточно энергии. Соответственно будут точечные отключения света", – сообщил "губернатор".

Он добавил, что коммунальные службы будут информировать, когда и в каких районах Севастополя будут отключать электроэнергию.

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"В связи со сложившейся ситуацией мною принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего образования и детских садах... Сотрудники коммунальных служб прилагают все усилия, чтобы возобновить работу энергосистемы как можно быстрее. Буду информировать о ходе работ", – говорится в заявлении Развожаева.

Напомним, в ночь на 17 мая в оккупированном Крыму раздавались взрывы. В частности, в Севастополе заявили об атаке беспилотниками, после которой частично пропал свет. По словам оккупантов, была отключена часть оборудования подстанции "Севастополь", на которую упали якобы обломки сбитых БПЛА.

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