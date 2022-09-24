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Атака по Запорожью: в одной из многоэтажек произошел пожар — погибла женщина, еще 9 человек пострадали

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Атака по Запорожью: в одной из многоэтажек произошел пожар — погибла женщина, еще 9 человек пострадали

Фото: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев

Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.

В результате ночных ракетных обстрелов Запорожья в одном из многоквартирных домов произошел пожар. Огонь был ликвидирован.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, пострадали девять человек. Один человек госпитализирован, одна женщина погибла.

"Жители дома могли переждать ночь в коммунальном автобусе, который был использован как пункт обогрева", — отметил он.

Еще в девяти многоквартирных домах вылетели стекла. Выбиты окна и разрушены крыши в частных домах.

В настоящее время на местах работают коммунальные службы и представители райадминистрации.

Фото: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев / ©
Фото: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев
Фото: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев / ©
Фото: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев
Фото: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев / ©
Фото: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев

Напомним, в ночь на 24 сентября в Запорожье российская ракета попала в жилищный сектор.

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