Атака продолжалась всю ночь: Россия ударила по Украине дронами и ракетами

В Киевской области погибли отец и его сын.

В ночь на 11 августа российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе "Shahed" и ракетами.

ТСН.ua сообщает все, что известно о вражеском ударе.

Обстрел Киевщины

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевщине в ночь на 11 августа. В результате погибли два человека — мужчина и ребенок.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Ночью обломки ракеты упали на жилые дома в Броварском районе. Под завалами здания оказались 35-летний мужчина и его 4-летний сын. В ходе поисково-спасательных работ обнаружили их тела.

Из-за вражеского удара погиб ребенок / Фото: Управление ГСЧС Киева

Еще три человека тяжело травмированы. Среди них – 13-летний ребенок.

В течение ночи Воздушные силы ВСУ сообщали о движущихся в Киевскую область ракетах и группе дронов. Воздушная тревога в области продолжалась с 00:27 до 08:03.

Киевская областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры, следователи и эксперты документируют военное преступление России.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак жестко отреагировал на вражеский удар и заявил, что нужно уничтожить военную инфраструктуру РФ.

Киев

Враг в ночь на 11 августа запустил по украинской столице баллистические ракеты и ударные дроны. Об этом сообщил глава Киевской МВА Сергей Попко.

"Как и в предыдущий раз, шесть дней назад, воздушные цели ("Искандер-М" или северокорейская KN-23) столицы не достигли, удар на себя принял пригород. На тот момент уже было известно о нескольких десятках запущенных по Украине ударных БПЛА типа "Shahed". Около десятка из них, после сложных маневров, пытались атаковать Киев", - написал он.

По его словам, в Киеве обошлось без разрушений, информации о пострадавших пока нет.

Винницкая область

В ночь на 11 августа в Винницкой области Воздушные силы ВСУ сбили 7 российских БпЛА. Об этом на своей Facebook-странице сообщила первая замглавы ОВА Наталья Заболотная.

"Информация о пострадавших, повреждениях и разрушениях имущества на данный момент не поступала", — отметила Заболотная.

В Винницкой области работала ПВО / Фото: Zelenskiy/Official

Тревога в области продолжалась с 00:29 до 06:32. Во время воздушной тревоги в области были слышны звуки взрывов. В Воздушных силах сообщали о нескольких группах беспилотников, которые держат курс в направлении Винницкой области.

Ровенская область

В Ровенской области во время воздушной тревоги ночью, 11 августа, работали Силы противовоздушной обороны.

Об этом утром сообщил глава областной военной администрации Александр Коваль.

"Как результат — сбитие воздушных объектов врага. Никаких повреждений и разрушений инфраструктуры зафиксировано не было", — написал он.

В результате ночной ракетной атаки армии РФ погибших и травмированных — нет.

Также ночью взрывы прогремели в Хмельницкой и Полтавской областях. В Воздушных силах ВСУ в 04:22 предупреждали, что в большинстве областей страны идет атака ударных БпЛА.

Новости ТСН на 12:00 6 августа. Атака Киева, утренний обстрел Харькова и смертельное ДТП

Читайте также: