Атака продолжалась всю ночь: Россия ударила по Украине дронами и ракетами

В Киевской области погибли отец и его сын.
В ночь на 11 августа российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе "Shahed" и ракетами.
ТСН.ua сообщает все, что известно о вражеском ударе.
Обстрел Киевщины
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевщине в ночь на 11 августа. В результате погибли два человека — мужчина и ребенок.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Ночью обломки ракеты упали на жилые дома в Броварском районе. Под завалами здания оказались 35-летний мужчина и его 4-летний сын. В ходе поисково-спасательных работ обнаружили их тела.
Еще три человека тяжело травмированы. Среди них – 13-летний ребенок.
В течение ночи Воздушные силы ВСУ сообщали о движущихся в Киевскую область ракетах и группе дронов. Воздушная тревога в области продолжалась с 00:27 до 08:03.
Киевская областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры, следователи и эксперты документируют военное преступление России.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак жестко отреагировал на вражеский удар и заявил, что нужно уничтожить военную инфраструктуру РФ.
Киев
Враг в ночь на 11 августа запустил по украинской столице баллистические ракеты и ударные дроны. Об этом сообщил глава Киевской МВА Сергей Попко.
"Как и в предыдущий раз, шесть дней назад, воздушные цели ("Искандер-М" или северокорейская KN-23) столицы не достигли, удар на себя принял пригород. На тот момент уже было известно о нескольких десятках запущенных по Украине ударных БПЛА типа "Shahed". Около десятка из них, после сложных маневров, пытались атаковать Киев", - написал он.
По его словам, в Киеве обошлось без разрушений, информации о пострадавших пока нет.
Винницкая область
В ночь на 11 августа в Винницкой области Воздушные силы ВСУ сбили 7 российских БпЛА. Об этом на своей Facebook-странице сообщила первая замглавы ОВА Наталья Заболотная.
"Информация о пострадавших, повреждениях и разрушениях имущества на данный момент не поступала", — отметила Заболотная.
Тревога в области продолжалась с 00:29 до 06:32. Во время воздушной тревоги в области были слышны звуки взрывов. В Воздушных силах сообщали о нескольких группах беспилотников, которые держат курс в направлении Винницкой области.
Ровенская область
В Ровенской области во время воздушной тревоги ночью, 11 августа, работали Силы противовоздушной обороны.
Об этом утром сообщил глава областной военной администрации Александр Коваль.
"Как результат — сбитие воздушных объектов врага. Никаких повреждений и разрушений инфраструктуры зафиксировано не было", — написал он.
В результате ночной ракетной атаки армии РФ погибших и травмированных — нет.
Также ночью взрывы прогремели в Хмельницкой и Полтавской областях. В Воздушных силах ВСУ в 04:22 предупреждали, что в большинстве областей страны идет атака ударных БпЛА.
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