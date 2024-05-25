Атака РФ на Харьков: в прокуратуре показали момент попадания по строительному гипермаркету (видео)

В здании на момент удара находились более 200 человек, в настоящее время отсутствует связь по меньшей мере с 15 из них.

Российские авиационные снаряды попали в строительный гипермаркет в Харькове, вызвав масштабный пожар. Погибли два человека. Число пострадавших возросло до 40. Ранее также сообщалось о четырех пропавших без вести.

Харьковской областной прокуратуре обнародовали видео российских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове.

"Момент российских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове", – говорится в подписи к видео.

В прокуратуре показали момент попадания по строительному гипермаркету в Харькове

Как сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, оккупанты ударили по строительному гипермаркету в Харькове не КАБом, как сообщалось ранее, а авиационным боеприпасом УМБП Д-30.

По полученной информации, в здании на момент удара находились более 200 человек. Отсутствует связь по меньшей мере с 15 из них.

Напомним, около 19:10 в Харькове раздался очередной взрыв. Речь идет об ударе по центральным районам с плотной жилой застройкой. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об 11 раненых.

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