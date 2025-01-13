Атака РФ на Херсон 6 января: увеличилось количество жертв из-за удара по автобусу

Возросло количество жертв в результате атаки дрона на автобус в Шуменском микрорайоне Херсона 6 января. К сожалению, из-за тяжелых ранений погибла женщина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Как отметил Прокудин, остановилось сердце специалиста Главного управления ГПС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе Ларисы Ивановны Досенко.

"Очередное российское преступление пришлось именно на время возвращения Ларисы Ивановны домой с работы, которую она продолжала выполнять, даже в сверхсложных условиях".

Все это время женщина находилась в реанимации. По словам чиновника, врачи до последнего боролись за ее жизнь, однако ранения оказались слишком тяжелыми. Женщине было 56 лет, у нее осталась мать и дочь.

"Мои соболезнования родным и близким. Светлая память Ларисе Досенко. Ее уважали многие херсонцы. Не простим. Ежедневный кровавый террор должен быть остановлен", — заключил Прокудин.

Напомним, оккупанты ударили БпЛА по общественному транспорту 6 января. Погибший в результате атаки вражеского дрона на маршрутный автобус в Херсоне – единственный эколог, работавший в Херсонской громаде, Владимир Шум.

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