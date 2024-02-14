Атака РФ на Киев 7 февраля: количество жертв возросло до пяти

В результате обстрела пострадали около 40 человек.

Число жертв вражеской атаки на Киев 7 февраля увеличилось до 5 человек. В больнице скончалась пострадавшая женщина из дома в Голосеевском районе.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, женщина находилась в крайне тяжелом состоянии. Врачи неделю боролись за ее жизнь.

Напомним, в Киеве в результате ракетного удара, который оккупационная армия России нанесла утром 7 февраля, пострадали около десятка человек в Голосеевском и Днепровском районах.

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