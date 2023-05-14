Атака РФ на Киев: стало известно, зачем оккупанты ночью запустили дроны-разведчики

После полуночи в городе была воздушная тревога, связанная с атакой вероятно крылатых ракет. 2 мин. 1011 Все БПЛА, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены на дальних подступах.

Армия РФ уже в седьмой раз атаковала Киев с начала мая. Известно, что в полночь они запустили в воздушное пространство вокруг столицы дроны-разведчики.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что предположительно это было сделано для выявления позиций украинского ПВО.

"Все БПЛА, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены на дальних подступах", — уточняется в сообщении.

В администрации также добавили, что после полуночи была воздушная тревога, связанная с атакой вероятно крылатых ракет, запущенных из стратегических бомбардировщиков из Каспийского направления, но в воздушном пространстве вокруг столицы таких крылатых ракет зафиксировано не было.

"По предварительным данным, разрушений и травмированных в городе нет", — подытожили в КМВА.

Напомним, в Киеве и Киевской области раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги 13 мая.

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