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Атака РФ на Украину и прилет дронов в Москве и Крыму: главные новости ночи 18 июня 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 18 июня 2026 года:
Россия ночью атаковала Украину: где прогремели взрывы Читать далее –>
Дроны атаковали Москву: в трех главных аэропортах РФ остановили или ограничили полеты Читать далее –>
В Ростовской области пылает нефтебаза после атаки дронов: российская ПВО снова "успешно" отработала по своим целям Читать далее –>
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Россия атаковала Украину баллистикой: в Киеве и Полтаве раздались взрывы Читать далее –>
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