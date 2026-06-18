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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
531
Время на прочтение
1 мин

Атака РФ на Украину и прилет дронов в Москве и Крыму: главные новости ночи 18 июня 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 18 июня 2026 года:

  • Россия ночью атаковала Украину: где прогремели взрывы Читать далее –>

  • Дроны атаковали Москву: в трех главных аэропортах РФ остановили или ограничили полеты Читать далее –>

  • В Ростовской области пылает нефтебаза после атаки дронов: российская ПВО снова "успешно" отработала по своим целям Читать далее –>

  • В Крыму атаковали ключевой железнодорожный мост: движение поездов в Керчь — Джанкой может быть парализовано (видео) Читать дальше –>

  • Россия атаковала Украину баллистикой: в Киеве и Полтаве раздались взрывы Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
531
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