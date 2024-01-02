Атака РФ по Харькову: количество раненых достигло 53 (фото и видео с места ударов)

В эпицентре ракетных обстрелов повреждены около 40 домов.
Число раненых в Харькове в результате ракетных ударов 2 января возросло до 53. Спасатели продолжают ликвидировать последствия российской атаки по городу.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По данным чрезвычайников, уже известно о 53 пострадавших и одном погибшем в результате ракетной атаки по Харькову. Спасатели также опубликовали видео с мест ударов и показали, как ликвидируют последствия вражеского налета. Нам кадрах видны многочисленные разрушения домов и авто.
По информации Синегубова, сейчас в медучреждениях Харькова находятся 27 пострадавших, среди которых шестеро детей. Четверо госпитализированных детей – в легком состоянии, еще один ребенок лечится амбулаторно. Среди пострадавших взрослых двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Всем пациентам медики оказывают необходимую помощь.
Глава ОВА также отметил, что в эпицентре обстрела были повреждены около 40 домов, из них шесть – временно без отопления.
На местах работают соответствующие службы для скорейшего восстановления домов и подключения их к теплоснабжению. Все поврежденные помещения круглосуточно охраняют правоохранители.
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Напомним, российские захватчики устроили ракетный обстрел Харькова утром 2 января. В результате атаки есть раненые и погибла 91-летняя женщина. В городе повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, кафе, аптеки, автомобили.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Рашисты бомбили Харьков и внезапно ударили ракетами по России!
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