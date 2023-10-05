Атака РФ по кафе-магазину на Харьковщине: количество погибших снова возросло

Предварительно россияне ударили по заведению ракетой "Искандер".
В результате ракетного удара страны-агрессорки России по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области известно уже о 51 погибшем.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
"Во время получения медицинской помощи погиб один из раненых", — написал он.
Под завалами могут находиться люди.
Удар по кафе-магазину в Харьковской области: что известно
Напомним, в четверг, 5 октября , россияне обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Купянского района Харьковской области.
Удар на кафе-магазин в селе Гроза Купянского района, где погибли 50 человек, могли навести.
В селе, куда попали кафиры, проживали 330 жителей.