В результате ракетного удара страны-агрессорки России по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области известно уже о 51 погибшем.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Во время получения медицинской помощи погиб один из раненых", — написал он.

Под завалами могут находиться люди.

Удар по кафе-магазину в Харьковской области: что известно

Напомним, в четверг, 5 октября , россияне обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Купянского района Харьковской области.

Удар на кафе-магазин в селе Гроза Купянского района, где погибли 50 человек, могли навести.

В селе, куда попали кафиры, проживали 330 жителей.

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