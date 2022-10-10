Атака РФ по Львовщине: сколько ракет было выпущено по области и когда возобновят электроснабжение

В настоящее время во Львовской области продолжается ликвидация последствий российских ракетных ударов. Читайте последние новости Львова на ТСН.ua.

Глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что 90-95% Львова до конца суток будет иметь свет.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в телеграмм-канале.

По его словам, Россия выпустила утром 15 ракет по Львовской области, 7 из них системы ПВО сбили, 8 - попали в энергетические подстанци.

"Сейчас уже начали восстанавливать операторы мобильной связи. Экстренная служба медицинской помощи работает в штатном режиме. Медицинские услуги полностью предоставляются. Все больницы снабжены дизельными генераторами. Медицина полностью работает", — рассказал чиновник.

Он добавил, что на вечер до сих пор не работает электротранспорт во Львове. Когда возобновится электроснабжение, тогда запустится работа электротранспорта по обычному графику.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове в результате взрыва временно приостановлена работа городских ТЭЦ, не работает треть светофоров.

Утром, 10 октября, во Львове и области прогремели несколько взрывов. Около 11 утра во второй раз атаковали российские ракеты.

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