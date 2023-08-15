Атака РФ по Украине: Игнат назвал, какие ракеты ни разу не удалось сбить ПВО

Россия в ночь на 15 мая снова атаковала Украину. В этой и другой атаках силам ПВО ни разу не удалось сбить гиперзвуковую ракету Х-22.

Об этом рассказал спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

По словам Игната, Х-22 – это крылатые сверхзвуковые ракеты, летящие около 4 000 километров в час. Они заходят на цель по баллистической территории, что усложняет их ущерб.

"Ни одна из ракет Х-22 не была уничтожена вообще, а не только сегодня", — заявил Игнат.

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В частности, 15 мая Россия атаковала Донбасс ракетами такого типа.

Из шести самолетов Ту-22М3 было выпущено 4 ракеты Х-22. Всего было выпущено 24 ракеты, силы и средства ПВО смогли ликвидировать 16 из них. Да, хотелось бы сбить больше, достичь того результата, который был накануне, когда в зоне ответственности ОК "Юг" был 100% результатом сбития ракет. Но 16 из 24 — это тоже довольно высокий результат", — резюмирует Игнат.

Ночная атака по Украине

Около 4:00 вторника, 15 августа, во время тревоги российские кафиры нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования.

В результате ракетного удара на Волыни погибли три работника предприятия, еще четверо — ранены.

Как сообщили во Львовской ОВА, известно о 19 пострадавших. Среди них есть шесть человек старшего возраста, которым от 62 до 75 лет.

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