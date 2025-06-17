Атака РФ по Украине: по каким целям били россияне и не промахнулись — Defense Express

Массированная атака по Украине 17 июня

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Массированный удар РФ по Украине 17 июня стал самым большим по количеству задействованных средств воздушного поражения. А по характеру разрушений и количеству жертв в результате российской атаки по Киеву, Одессе, Запорожью стало понятно, что враг не промахнулся, а целил ракетами именно по жилым домам.

Об этом военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире «Эспрессо».

В предыдущих атаках враг применял 200-300 средств воздушного поражения, а во время атаки 17 июня россияне выпустили почти 500.

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«В этом эпизоде враг выпустил почти 500, и здесь речь идет о львиной доле дронов-камикадзе разных типов и относительно небольшой части ракет воздушного и наземного базирования», — отметил Киричевский.

Эксперт подчеркнул, что уже никто не считает, что «россияне могли промахнуться», напомнив мнения западных экспертов в СМИ на фоне удара россиян по «Охматдету» в июле 2024 года.

Киричевский заметил, что по характеру разрушений и количеству жертв уже всем понятно, что враг специально целил ракетами именно по жилым домам.

«Фиксировалось использование ракет X-101 с кассетной боевой частью. Такие ракеты не могут пробить что-либо укрепленное, например энергообъект или военный объект, эти кассеты могут убить как можно больше людей», — сказал он.

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Напомним, в ночь на 17 июня россияне снова массированно атаковали Украину. Под ударом оказались Киев, Одесса и Запорожье. Города подверглись значительным разрушениям и жертвам среди мирного населения.

Так, в результате массированного удара РФ ночью 17 июня больше всего жертв зафиксировано в Киеве. В Соломенском районе украинской столицы россияне попали в две жилые многоэтажки.

По состоянию на 22:00 17 июня известно, что 131 человек получил ранения. 15 человек в Киеве погибли. Среди погибших — гражданин США. Об этом президент Зеленский сообщил вечером того же дня.

Людей деблокировали и из-под завалов в Одессе. Во время ночной атаки по городу враг нанес удар по инклюзивному центру, где работали с детьми с особенностями развития. К счастью, люди в самом заведении не пострадали. В то же время повреждено здание детсада рядом.

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По меньшей мере четыре удара россиян испытал и город Запорожье. На территории одного из предприятий вспыхнул пожар.

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