Атака РФ по Украине: в ВСУ рассказали, сколько "Калибров" и "Шахедов" удалось уничтожить

Пуски крылатых ракет осуществлялись с подлодки в Черном море.
В ночь на 19 июня россияне нанесли удар на южном и восточном направлениях четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» и четырьмя ударными дронами иранского производства «Shahed-136/131».
Об этом информируют Воздушные Силы ВС Украины.
Как рассказали в Воздушных силах, пуски крылатых ракет осуществлялись с подлодки в Черном море, «шахедов» – с восточного побережья Азовского моря.
"Все восемь воздушных целей уничтожены противовоздушной обороной в зонах ответственности Воздушное командование "Юг" и Воздушное командование "Восток" Воздушных Сил ВС Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, в Одесскую область российские военные направили четыре ракеты, которые были сбиты у побережья ПВО.
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