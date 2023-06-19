Атака РФ по Украине: в ВСУ рассказали, сколько "Калибров" и "Шахедов" удалось уничтожить

Пуски крылатых ракет осуществлялись с подлодки в Черном море.

В ночь на 19 июня россияне нанесли удар на южном и восточном направлениях четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» и четырьмя ударными дронами иранского производства «Shahed-136/131».

Об этом информируют Воздушные Силы ВС Украины.

Как рассказали в Воздушных силах, пуски крылатых ракет осуществлялись с подлодки в Черном море, «шахедов» – с восточного побережья Азовского моря.

"Все восемь воздушных целей уничтожены противовоздушной обороной в зонах ответственности Воздушное командование "Юг" и Воздушное командование "Восток" Воздушных Сил ВС Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одесскую область российские военные направили четыре ракеты, которые были сбиты у побережья ПВО.

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