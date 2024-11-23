Атака РФ по Запорожью: известно о последствиях (фото)

Российские войска нанесли удары по Запорожью и районам области.

В Запорожье в результате ночной атаки со стороны РФ, погиб человек, ребенок получил ранения. Российские военные совершили 15 авиаударов по областному центру, а также по Запорожскому, Васильевскому и Пологовскому районам региона.

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация.

В результате этих атак применено 223 вражеских дрона, 10 ударов с реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 185 артиллерийских обстрелов.

Последствия российской атаки/Фото Запорожская областная военная администрация

Последствия российской атаки/Фото Запорожская областная военная администрация

Последствия российской атаки/Фото Запорожская областная военная администрация

Последствия российской атаки/Фото Запорожская областная военная администрация

В результате обстрелов погиб 55-летний мужчина, а 11-летний мальчик получил осколочное ранение. правоохранители собрали доказательства военных преступлений и открыли уголовные производства.

Напомним, что генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявлял, что Россия готовилась к новому геноциду украинцев еще до начала полномасштабного вторжения. По его словам, Россия разработала расстрельные списки, мобильные крематории и планировала массовые захоронения.

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