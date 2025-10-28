Атака РФ во время съемок: российский дрон попал рядом с журналистами WELT под Днепром

Журналист немецкой газеты Die Welt Ибрагим Набер / © из соцсетей

Реклама

Во время российской атаки вблизи Днепра ранения получил репортер немецкого телеканала WELT, работавший вместе с украинскими военными. В результате обстрела погиб один украинский солдат, еще один получил тяжелые ранения.

Инцидент произошел 13 октября около 21:35 в открытом поле в 25–30 км от линии фронта.

Команда WELT снимала материал о работе мобильного подразделения ПВО ВСУ, когда российский беспилотник "Ланцет" ударил по военной технике 42-й бригады.

Реклама

Взрыв произошел в нескольких метрах от журналистов. Продюсер телеканала Иван получил ранения обеих ног обломками и был госпитализирован. Главный репортер Ибрагим Набер и оператор Виктор Лысенко отделались легкими травмами. Сам момент удара оператор снял — кадры войдут в репортаж, который будет опубликован на WELT в ближайшее время.

В результате атаки погиб 48-летний украинский военнослужащий, другой получил тяжелое ранение, из-за которого ему ампутировали ногу.

Это не первый случай гибели журналистов от российских атак.

3 октября в результате удара беспилотника на востоке Украины погиб французский фотокорреспондент Антони Лалликан, а украинский журналист Георгий Иванченко был тяжело ранен.

Реклама

23 октября под Краматорском погибли тележурналистка Елена Храмова и оператор Евгений Кармазин.

По данным Комитета защиты журналистов (CPJ), с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли по меньшей мере 21 журналист и члены съемочных групп.