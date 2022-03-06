Атака России была на 16 областей Украины сразу, но у РФ нет тактики войны – Подоляк

Россия заходила сразу по нескольким направлениям гигантскими колоннами по 10-20-30 тысяч живой силы и несколько тысяч танков.

Количественно российская армия имеет преимущество над украинской и во время нападения Россия атаковала сразу 16 областей Украины, однако у РФ нет тактики этой войны.

Такое мнение в интервью российской журналистке Юлии Латыниной высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Также читайте Беларусь воздерживается от активных военных действий против Украины — Подоляк

"Количественно российская армия преобладает над украинской многократно, как и над любой другой армией. Потому что много, существенную часть ВВП Россия тратила именно на создание масштабной армии – в 5, в 10 раз больше армии Украины. То есть соответственно количественно мы просто не можем на такую гигантскую территорию растянуть свои оборонительные порядки. То есть для того, чтобы нам охранять территорию…" – сказал Подоляк.

"Путин отдал приказ о спецоперации и этот приказ касался не какой-то локальной зоны Донецкой и Луганской областей. Он касался 16-ти сразу областей Украины. То есть атака была на 16 областей Украины. Это гигантская территория, у нас же большая территория. Охранять эту всю территорию невозможно. У нас основные войска были сконцентрированы по местам возможного, как мы предполагали, нанесения ударов, если бы все-таки государство Россия было адекватным для 21 века, то есть это в основном луганское, донецкое направление, где собственно шли боевые действия. Никто не собирался там растягивать армию по всем 24 областям", – рассказал советник главы ОП.

Он также назвал главные направления, которые сегодня защищает государство.

"Но, опять же, Россия же заходила сразу по нескольким направлениям гигантскими колоннами. Эти колонны содержали 10-20-30 тысяч живой силы и несколько тысяч танков сразу. То есть мы перестроились по ходу боевых действий. Теперь мы защищаем все ключевые направления – северное, северо-восточное – Харьковская, Донецкая, Луганская области. Южные области – в меньшей степени, потому что оттуда вообще, как волна саранчи идет через Крым. Это ежедневно целые потоки бронетехники идут, живой силы. На убой просто людей ведут", – рассказал Подоляк.

Он также уверен, что у российского Генштаба просто нет тактики ведения этой войны.

"Я даже не понимаю этой тактики войны, ее нет. Ваш Генеральный штаб российский не умеет воевать. Это феноменально. Такого в принципе представить невозможно было. Отсутствие полного понимания операции – как нужно планировать, как оптимизировать риски. То есть все свелось к стандартному – тому, что делают малообразованные люди: к окружению жилых кварталов, где живут мирные люди, к блокировке их, чтобы они не могли никуда уехать и создать им невозможность покупать продукты питания, обстреливать их, чтобы они сидели в подвале, локально уничтожить электроэнергию, мобильную связь и питьевую воду. Феноменальная война, вот и все", – резюмировал советник президентского офиса.