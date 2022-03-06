Атака России была на 16 областей Украины сразу, но у РФ нет тактики войны – Подоляк

Россия заходила сразу по нескольким направлениям гигантскими колоннами по 10-20-30 тысяч живой силы и несколько тысяч танков.
Количественно российская армия имеет преимущество над украинской и во время нападения Россия атаковала сразу 16 областей Украины, однако у РФ нет тактики этой войны.
Такое мнение в интервью российской журналистке Юлии Латыниной высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Количественно российская армия преобладает над украинской многократно, как и над любой другой армией. Потому что много, существенную часть ВВП Россия тратила именно на создание масштабной армии – в 5, в 10 раз больше армии Украины. То есть соответственно количественно мы просто не можем на такую гигантскую территорию растянуть свои оборонительные порядки. То есть для того, чтобы нам охранять территорию…" – сказал Подоляк.
"Путин отдал приказ о спецоперации и этот приказ касался не какой-то локальной зоны Донецкой и Луганской областей. Он касался 16-ти сразу областей Украины. То есть атака была на 16 областей Украины. Это гигантская территория, у нас же большая территория. Охранять эту всю территорию невозможно. У нас основные войска были сконцентрированы по местам возможного, как мы предполагали, нанесения ударов, если бы все-таки государство Россия было адекватным для 21 века, то есть это в основном луганское, донецкое направление, где собственно шли боевые действия. Никто не собирался там растягивать армию по всем 24 областям", – рассказал советник главы ОП.
Он также назвал главные направления, которые сегодня защищает государство.
"Но, опять же, Россия же заходила сразу по нескольким направлениям гигантскими колоннами. Эти колонны содержали 10-20-30 тысяч живой силы и несколько тысяч танков сразу. То есть мы перестроились по ходу боевых действий. Теперь мы защищаем все ключевые направления – северное, северо-восточное – Харьковская, Донецкая, Луганская области. Южные области – в меньшей степени, потому что оттуда вообще, как волна саранчи идет через Крым. Это ежедневно целые потоки бронетехники идут, живой силы. На убой просто людей ведут", – рассказал Подоляк.
Он также уверен, что у российского Генштаба просто нет тактики ведения этой войны.
"Я даже не понимаю этой тактики войны, ее нет. Ваш Генеральный штаб российский не умеет воевать. Это феноменально. Такого в принципе представить невозможно было. Отсутствие полного понимания операции – как нужно планировать, как оптимизировать риски. То есть все свелось к стандартному – тому, что делают малообразованные люди: к окружению жилых кварталов, где живут мирные люди, к блокировке их, чтобы они не могли никуда уехать и создать им невозможность покупать продукты питания, обстреливать их, чтобы они сидели в подвале, локально уничтожить электроэнергию, мобильную связь и питьевую воду. Феноменальная война, вот и все", – резюмировал советник президентского офиса.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.