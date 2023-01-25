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Атака России по Запорожью: из-под завалов дома достали погибшую женщину

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1290
Время на прочтение
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Атака России по Запорожью: из-под завалов дома достали погибшую женщину

Фото: Анатолий Куртев/Telegram

В результате обстрела один жилой дом уничтожен полностью, еще более десятка — повреждены.

В результате атаки россиян по Запорожью 25 января погибла женщина. Ее достали из-под завалов разрушенного дома.

Об этом сообщил и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев.

"К большому сожалению, находившаяся под завалами женщина погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Россия – страна-террорист, которая не имеет права на существование", — написал он.

Также по "прилету", по словам Куртева, один жилой дом уничтожен полностью, более десятка — выбиты окна и повреждены стены.

"В настоящее время известно о том, что в результате вражеской атаки один дом частного сектора разрушен. Еще в 12-ти домах выбиты окна, есть повреждения стен и кровель. Коммунальные службы уже приступают к проведению необходимых работ", — добавил Куртев в 18:12.

Напомним, в среду бела дня оккупанты обстреляли Запорожье. Российские оккупанты попали в жилой дом, под завалами оказалась женщина, которая впоследствии скончалась.

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Дата публикации
Просмотры
1290
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