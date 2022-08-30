Атака россиян по Харькову: выросло количество раненых (фото с места ударов)

В результате утренних обстрелов оккупантами Харькова количество раненых возросло до 11. Жертвами вражеской атаки стали четыре человека.

По предварительным данным, обстрел был устроен из артиллерийской установки.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, 30 августа около 10:00 российская армия в очередной раз обстреляла жилые кварталы Харькова. Под обстрелом оказался Шевченковский район. Поврежден ряд домов и автомобилей, детсад и парк отдыха.

В результате обстрела погибли четыре человека, еще 11 получили ранения.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Напомним, утром 30 августа русские войска обстреляли центр Харькова. Было зафиксировано восемь прилетов. Сначала городской горовой Игорь Терехов сообщал о пяти погибших и семерых раненых в результате атаки.

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