Атака с юга и севера: Ким назвал, какими ракетами обстреливают оккупанты и с какой целью

По состоянию на 11.15 почти во всех областях отбой тревоги.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал активно распространяющуюся в тг-каналх информацию о ракетных атаках на юге. Он сообщил, что Россия запускает противорадарные ракеты, их главной целью является поиск украинских систем ПВО.

Об этом чиновник написал в социальных сетях.

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"Те ракеты, которые сейчас часто по одной обстреливают с севера и с юга с воздуха, – скорее всего, противорадарные. Ищут наше ПВО, а найдут лишь то, что сейчас без соли доедают", — говорится в его сообщении.

Заметим, утром 14 марта была объявлена воздушная тревога. "Покраснели" северные и южные регионы. Мониторинговые группы сообщают об активности российской авиации. Из-за немного тревоги на юге отменили, но через 15-20 мин снова объявили.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что кафиры в последнее время все чаще используют фальш-цели. Таким образом, они пытаются найти ПВО и спровоцировать ее.

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