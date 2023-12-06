Атака СБУ по объектам врага в Крыму: у Зеленского заявили о коридоре возможностей для ВСУ

Заместитель представителя президента сообщил о создании коридора возможностей для ВСУ, чтобы устроить атаку по Крымскому мосту.

СБУ 5 декабря с помощью дронов провела спецоперацию в оккупированном Крыму и поразила ряд важных военных объектов России. Результаты создают возможности для поражения Крымского моста.

Об этом заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Денис Чистиков рассказал в эфире Radio NV.

Напомним, накануне СМИ со ссылкой на источники сообщили, что беспилотники СБУ попали в Крыму в радиолокационную систему "Небо-М", стоянку вертолетов, радиолокационную систему П-18 "Терек" и систему управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М" (Арабатская стрелка).

"Ночная атака активно комментировались местными жителями в телеграм-каналах. Они не указывали точные прилеты и места взрывов. Но кроме того, что работает ПВО, они указывали и о взрывах на земле, что может свидетельствовать о том, что все же беспилотные аппараты достигли своей цели", – сообщил Чистиков.

Он уточнил, что комментарии о взрывах были относительно Керчи, Феодосии, Севастополя. Впоследствии эти сообщения были "зачищены".

В то же время Минобороны РФ об атаке высказывалось исключительно в духе "все было сбито".

Поврежден нефтяной терминал и уничтожены системы ПВО

Однако местные жители сообщали о повреждении нефтяного терминала в оккупированной Феодосии.

"Чтобы понимать: нефтяной терминал — это 30 больших емкостей, на которых хранятся горюче-смазочные материалы. И это, в настоящее время, фактически является тем источником для поставки горюче-смазочных материалов для военной группировки, которая расположена на территории временно оккупированного Крыма и используется Российской Федерацией для участия в дальнейшей "специальной военной операции", – сообщил заместитель постпреда президента.

ВСУ создают условия для дальнейших атак по врагу в Крыму

Он также прокомментировал информацию об атаках и повреждениях вражеских систем ПВО.

"Это указывает на то, что Вооруженные силы Украины создают условия для дальнейших активных атак. И мы видим, что по движению бесполитиков указанные системы ПВО уничтожаются", – отметил Чистиков.

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Он также обратил внимание на уничтоженные российские системы ПВО в Крыму на пути к Керчи и поражение системы ПВО на Арабатской стрелке, "которые тоже по маршруту движения беспилотных аппаратов к так называемому Крымскому мосту".

"Как уже указали представители ГУР Украины, сейчас повреждена защита Крымского моста. Оккупационные власти заявили, что они в течение двух недель его восстановят. Это о различных плавучих емкостях, которые защищали его. И это коридор возможностей для Украины, в частности Вооруженных сил Украины, сделать удачную атаку по нему", — отметил заместитель представителя Зеленского на полуострове.

Атака дронами в Крыму 5 декабря – что известно

В ночь на 5 декабря в Крыму прозвучала серия мощных взрывов. В частности, местные жители слышали взрывы в районе нефтебазы в Феодосии, а затем появилась информация, что база подверглась атаке дронами.

Минобороны России убеждало о якобы сбитии 41 беспилотника над акваторией Азовского моря и в Крыму.

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