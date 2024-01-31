Атака "Шахедамы" по Харькову: ранены люди, есть разрушения (фото)

Враг запустил по городу вобщем шесть беспилотников, зафиксировано четыре попадания.

В результате российской атаки по Харькову дронами-камикадзе "Шахед" четыре человека получили ранения, повреждены жилые дома, автомобили и магазин.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Поздним вечером 30 января российские войска атаковали "Шахедами" гражданские объекты в Слободском и Салтовском районах Харькова. В общей сложности оккупанты запустили шесть беспилотников, зафиксированы четыре попадания.

"Четверо гражданских граждан пострадали – три мужчины и одна женщина. Повреждены жилые дома, автомобили, магазин", – отметил глава ОВА.

Последствия атаки дронами по Харькову вечером 30 января / Фото: Олег Синєгубов

Последствия атаки дронами по Харькову вечером 30 января / Фото: Олег Синєгубов

Обстрелы Харьковщины

Синегубов также сообщил, что российские войска обстреляли из артиллерии и минометов более 17 населенных пунктов Харьковщины, среди которых Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестово, Малая Вовча, Уды, Вовчанск. По селу Устиновка враг нанес авиаудары.

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В Купянском районе 30 января враг ударил КАБами по частному предприятию в селе Грачевка. Обошлось без пострадавших. Позже оккупанты устроили артиллерийский обстрел, в результате которого поврежден частный дом в селе Моначиновка.

Захватчики атаковали ракетой х-59 пгт Коротыч Харьковского района. Пострадавших нет.

В результате минометного удара по Вовчанску поврежден частный дом.

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Под вечер россияне устроили ракетный обстрел С-300 по селу Лесное Дергачевского района. Разрушений и пострадавших не зафиксировано. Потом враг нанес по этому же селу ракетный удар, вероятно, применив "Искандер-М". Обошлось без пострадавших.

Российские войска обстреляли из артиллерии деревню Ивашки. В результате девяти ударов были повреждены два двухэтажных многоквартирных дома.

Ночью в селе Лиман Вовчанской громады был поврежден частный дом, пострадавших нет.

Напомним, ранее об атаке БПЛА по Харькову сообщил мэр Игорь Терехов. В результате ударов в двух многоэтажках выбиты стекла и повреждены автомобили.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Черные "Шахеды" атаковали Харьков! С места попаданий вживую

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