Атака "Шахедамы" по Харькову: ранены люди, есть разрушения (фото)

Враг запустил по городу вобщем шесть беспилотников, зафиксировано четыре попадания.
В результате российской атаки по Харькову дронами-камикадзе "Шахед" четыре человека получили ранения, повреждены жилые дома, автомобили и магазин.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Поздним вечером 30 января российские войска атаковали "Шахедами" гражданские объекты в Слободском и Салтовском районах Харькова. В общей сложности оккупанты запустили шесть беспилотников, зафиксированы четыре попадания.
"Четверо гражданских граждан пострадали – три мужчины и одна женщина. Повреждены жилые дома, автомобили, магазин", – отметил глава ОВА.
Обстрелы Харьковщины
Синегубов также сообщил, что российские войска обстреляли из артиллерии и минометов более 17 населенных пунктов Харьковщины, среди которых Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестово, Малая Вовча, Уды, Вовчанск. По селу Устиновка враг нанес авиаудары.
В Купянском районе 30 января враг ударил КАБами по частному предприятию в селе Грачевка. Обошлось без пострадавших. Позже оккупанты устроили артиллерийский обстрел, в результате которого поврежден частный дом в селе Моначиновка.
Захватчики атаковали ракетой х-59 пгт Коротыч Харьковского района. Пострадавших нет.
В результате минометного удара по Вовчанску поврежден частный дом.
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Под вечер россияне устроили ракетный обстрел С-300 по селу Лесное Дергачевского района. Разрушений и пострадавших не зафиксировано. Потом враг нанес по этому же селу ракетный удар, вероятно, применив "Искандер-М". Обошлось без пострадавших.
Российские войска обстреляли из артиллерии деревню Ивашки. В результате девяти ударов были повреждены два двухэтажных многоквартирных дома.
Ночью в селе Лиман Вовчанской громады был поврежден частный дом, пострадавших нет.
Напомним, ранее об атаке БПЛА по Харькову сообщил мэр Игорь Терехов. В результате ударов в двух многоэтажках выбиты стекла и повреждены автомобили.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Черные "Шахеды" атаковали Харьков! С места попаданий вживую
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