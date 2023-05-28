Атака Shahed-136 в День Киева: Коваленко объяснил, почему налеты иранских дронов становятся более масштабными

В ночь на 28 мая российские кафиры совершили "рекордный", самый массовый за все время полномасштабной войны налет на Киев дронами камикадзе Shahed-136 в количестве 54 единиц. Стоимость примененных по Украине дронов-камикадзе ориентировочно можно оценить в 10,5 млн. долларов.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко написал об этом в собственном телеграмм-канале.

По его словам, за май 2023 это уже третий "рекорд" по применению россиянами иранских дронов.

"Раньше рекордным стало – 8 мая, когда кафиры задействовали 35 дронов-камикадзе, а после 25 мая применили 36 ед. Shahed-136. В целом, за май незавершенный РОУ уже использовали 342 Shahed-136 из которых ПВО Украины сбили 311, показав эффективность противодействия 91%", – сказал он.

Коваленко также сделал несколько предварительных выводов.

По его мнению, поставки в Россию Shahed-136 выведены на поточный уровень.

"Если раньше это были партии, то сейчас поток. Это может говорить о том, что у Ирана с Россией долгосрочное партнерство по снабжению Shahed-136 и он смог нарастить производство дронов-камикадзе. Не исключено, что наращивание продукции на сборочных линиях было достигнуто благодаря техническому содействию России", – сказал Коваленко.

Также он обратил внимание на практически ежедневное применение Shahed-136 по территории Украины. Пауза между налетами всего раз составляла три дня, а так – не превышает суток. Более того, после массового налета всегда следует налет ограниченной "стаей", в прослеживаемой закономерности.

"Закономерность такова. Первые сутки массовый налет — 1-2 суток ограниченной стаей. Или, 2 суток подряд массовый налет — 1-2 суток после ограниченной стаей", — отметил эксперт.

Он заключил, что это может быть обусловлено либо логистическими процессами, либо стандартной доразведкой после ударов.

Но из этих участивших в мае налетов, по словам Коваленко, можно сделать еще один вывод. Российские войска таким образом пытаются повлиять на наступление ВСУ.

"У многих возник вопрос: Как удары по тыловым городам могут повлиять на наступление в зоне БД? На самом деле – непосредственно, хоть и не критично. Командование российскими оккупационными войсками явно приняло решение регулярно, практически каждую ночь терроризировать тыловые города Украины, чтобы там постоянно на боевом дежурстве находилось ПВО, которое могло бы в случае относительного покоя частично отвести в зону БД для прикрытия наступления", – сказал Коваленко.

Однако, по его словам, в сценариях Генштаба ВСУ тыловая зона это тыловая зона, а "зона боевых действий – это зона боевых действий". Соответственно и разделение ресурса с учетом потребностей.

"Более того, для перехвата Shahed-136 в большинстве случаев применяются алгоритмы и технические средства, которые в формате наступления не являются уникальным элементом, который необходимо стягивать с тыла в передовую", — сказал Коваленко.

Напомним, в ночь на 28 мая на Киев была совершена атака дронами, а именно – баражирующими боеприпасами "Shahed". Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов. В результате удара есть жертва.

Читайте также: