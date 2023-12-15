Атака "шахедов" по Украине: где упали российские дроны и каковы последствия

Только за минувшие сутки враг атаковал ряд гражданских объектов в Херсонской, Донецкой, Харьковской, Хмельницкой, Киевской, Днепропетровской, Винницкой и Полтавской областях.

Об этом сообщает МВД.

Херсонская область

В Херсоне, в результате ночных артобстрелов, были частично повреждены линии электропередач. В настоящее время электроснабжение возобновлено. По селе Антоновка Херсонского района оккупанты совершили артобстрел, пострадал 1 человек и поврежден частный дом.

Вблизи с. Дарьевка Херсонского района россияне ударили из авиации, частично было разрушено двухэтажное админздание предприятия и начался пожар. Его локализовали на общей площади 1 тыс. 350 кв.

В результате артобстрелов Херсона 14 декабря пострадали 2 человека, поврежден частный дом и ликвидирован пожар гаража на площади 8 м кв., локализован пожар на втором этаже трехэтажного деревянного жилого дома на площади 350 м кв.

В результате обстрела Станислава Херсонского района также поврежден частный дом.

Донецкая область

По Торецку россияне совершили артобстрел, поврежден ЛЭП, без электроснабжения осталось 4 населенных пункта Бахмутского района. В настоящее время электроснабжение возобновлено.

В результате авиаудара (КАБ) по городу повреждены админздания, остекление окон пятиэтажного жилого дома. В Курахово также поврежден ЛЭП.

Харьковская область

Оккупанты обстреляли также Купянск Узловой Купянского района, повреждено здание дошкольного учебного заведения. В результате удара по с. Волчанские Хутора Чугуевского района поврежден частный дом.

Хмельницкая область

Вблизи г. Староконстантинов захватчики нанесли ракетный удар, попадание на открытую территорию (поле), без негативных последствий.

Киевская область

Вблизи с. Лебедевка Вышгородского района было падение обломков сбитой ракеты, без негативных последствий. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Днепропетровская область

По Никополю был произведен артобстрел по территории предприятия.

Винницкая область

Вблизи с. Озеро Винницкого района упал сбитый БПЛА, без негативных последствий. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Полтавская область

В городе Горишние Плавни также произошло падение сбитого БпЛА на территорию предприятия, без негативных последствий.

Также подразделениями ГСЧС за прошедшие сутки осуществлено 116 выездов на ликвидацию последствий обстрелов оккупантами населенных пунктов и объектов инфраструктуры, ликвидирован 1 пожар, оказана психологическая помощь 50 лицам.

С начала полномасштабной войны совершено 129 тыс. 958 выездов, ликвидировано 17 тыс. 232 пожара, спасено 4 тыс. 431 человек, оказана психологическая помощь 232 тыс. 220 лицам.

Атака дронами 14 декабря

Ночью против 15 декабря россияне снова устроили атаку по мирным городам Украины. В Воздушных силах Украины уточнили, что противник атаковал ударными беспилотниками типа "Shahed" из Приморско-Ахтарского района (Краснодарский край — РФ).

"Все 14 вражеских беспилотников были сбиты мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областей", — говорится в сообщении.

Читайте также: