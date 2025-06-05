Последствия поражения украинскими дронами авиабазы «Белая»

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Операция «Паутина» нанесла удар по престижу Кремля, уничтожив более 40 стратегических бомбардировщиков и самолетов командования стоимостью сотни миллионов долларов.

Украинцы дешевые беспилотники (каждый стоимостью менее 1000 долларов), запускавшиеся из перевозимых на грузовиках деревянных контейнеров, пишет Associated Press.

По словам экспертов, эта атака стала тревожным сигналом для Запада о необходимости модернизации ПВО.

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«Украина воспользовалась недорогой технологией беспилотников, которая стремительно развивалась в течение последнего десятилетия, и соединила ее с нестандартным мышлением, чтобы одержать победу, поднявшую моральный дух, в трехлетней войне, недавно обернувшейся в пользу Москвы», — отмечает издание.

Как повлияет атака на российские военные операции, пока неизвестно.

В Киеве оценивают убытки РФ в семь миллиардов долларов, в то время как МИД России это отрицает.

Однако AP отмечает, что у Москвы все еще есть больше самолетов для запуска своих бомб и крылатых ракет против Украины.

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Уязвимость Запада

Дуглас Барри из Международного института стратегических исследований в Лондоне отмечает, что украинская спецоперация в России стала предупреждением для западных правительств о том, что «спектр угроз, которые им придется учитывать, только расширяется».

В последнее время Европа обвиняет Россию в диверсиях против западных оборонных и логистических структур, в том числе связанных с Украиной. В прошлом году неидентифицированные дроны появлялись у военных баз США, Великобритании, Германии и оружейных заводов в Норвегии.

Кейтлин Ли из RAND подчеркивает, что объекты с драгоценными технологиями являются привлекательными целями как для государств, так и для негосударственных актеров. Она призывает инвестировать в защиту от дронов, предлагая недорогие решения: использование укрепленных укрытий, рассредоточение целей на разных базах и их маскировку или даже создание приманок.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп объявил о программе «Золотой купол» стоимостью 175 миллиардов долларов, использующей космическое оружие для защиты страны от ракет дальнего радиуса действия.

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Однако, Ли отмечает, что о защите от летящих низко, медленно донов и могут маскироваться под птиц, а также запускаться с территории страны, речь не шла.

Фабиан Гинц из IISS предупреждает, что дроны значительно расширяют возможности врага для саботажа.

«Сколько целей есть в стране? Насколько хорошо можно защитить любую из них от такой угрозы?» — сказал он.

Нестандартное мышление Украины

Украина заявляет, что в рамках операции «Паутина» тайно снабжала FPV-дроны в Россию, скрывая их в деревянных контейнерах. Грузовики доставили их вблизи аэродромов в Сибири, Арктике, на Дальнем Востоке и на западных базах РФ.

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По данным СБУ, дроны совмещали высокий уровень автономии с частичным управлением оператора. В случае потери связи, искусственный интеллект направлял их по запланированному маршруту — технология, которой у Украины не было еще пять лет назад.

На обнародованных кадрах СБУ видно, как дроны маневрируют вокруг российских самолетов, некоторые из которых были покрыты шинами.

«Способ, в который украинцы это все организовали, креативный и, очевидно, застал россиян врасплох», — сказал Барри.

Спутниковые снимки, проанализированные агентством Associated Press, показали семь уничтоженных бомбардировщиков на авиабазе Белла в Иркутске — три Ту-95 и четыре Ту-22М.

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Как отмечает AP, с 2022 года украинские войска используют нестандартные тактики: деревянные макеты HIMARS для отвлечения огня, мобильные группы по борьбе с дронами на пикапах и трофейное оружие.

Эксперты сравнивают эту атаку с операцией Израиля, где взорвали пейджеры боевиков Хезболлы. Технологии, ранее доступные только крупным армиям (как американские Predator), теперь используются на малых дронах.

Фабиан Гинц аналогизирует современный этап развития беспилотников с ранними экспериментами с танками в мировой войне

«Мы находимся на этапе выяснения этого вопроса, и все меняется так быстро, что работающее сегодня может не работать завтра», — сказал он.

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Как атака повлияет на российские операции в Украине

Уничтоженные Украиной бомбардировщики Ту-95 «фактически незаменимы» для России, поскольку их больше не производят, отметил эксперт IISS Фабиан Гинц. Украина также уничтожила редкий самолет раннего радиолокационного обнаружения и управления А-50, являющийся аналогом западных AWACS. В России их еще меньше.

Как отметил Томас Виттингтон из Королевского института объединенных служб, эти потери создают России значительные финансовые затруднения.

России теперь придется отремонтировать поврежденные самолеты, лучше защитить остальные самолеты и улучшить свою способность препятствовать таким операциям, сказал Виттингтон.

Эксперты также предположили, что удары могут вынудить Москву ускорить свою программу замены Ту-95.

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«Хотя это подчеркивает уязвимость России, непонятно, будет ли это означать уменьшение авиаударов по Украине, — отмечает AP.

Эксперты считают, что, хотя украинская атака временно ослабит российские стратегические удары, Москва быстро адаптируется к новым условиям.