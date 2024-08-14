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Атака украинских дронов по аэродрому "Борисоглебск": "Схемы" показали последствия ударов (фото)

Атака украинских дронов по аэродрому "Борисоглебск": "Схемы" показали последствия ударов (фото)

Украина нанесла удар дронами по российскому аэродрому "Борисоглебск" / Фото: Telegram / Схемы

Спутник зафиксировал последствия ударов украинских БПЛА по аэродрому в Воронежской области РФ.

В ночь на среду, 14 августа, дальнобойные украинские дроны совершили самую большую за всю войну атаку на российские военные аэродромы. Пострадали аэродромы "Борисоглебск", "Воронеж", "Курск" и "Саваслейка". Спутниковые снимки показывают последствия ударов БПЛА по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области России.

Спутниковые снимки Planet Labs от 14 августа опубликовал проект "Схемы" ("Радио Свобода").

На аэродроме
На аэродроме "Борисоглебск" разрушены несколько ангаров

На фотографиях со спутника видно, что повреждения получила северо-западная часть аэродрома, где, по словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, была расположена техническо-эксплуатационная часть. В частности, разрушены несколько ангаров, в которых, вероятно, проводились ремонтно-технические работы и обслуживание самолетов.

Известно, что на аэродроме "Борисоглебск" базируются самолеты Су-25, Су-30, Су-34 и Су-35 ВВС России.

Украинские дроны попали в техническо-эксплуатационную часть аэродрома
Украинские дроны попали в техническо-эксплуатационную часть аэродрома "Борисоглебск"

По данным собственного источника "Радио Свобода" в СБУ, масштабная атака дронов, спланированная несколькими ведомствами, имела целью нанести повреждения местам базирования военной авиации РФ, чтобы исключить их использование для ударов КАБами по позициям Сил обороны и украинским населенным пунктам.

Напомним, в СБУ заявили о "веселой" ночке на аэродромах "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск". К операции были привлечены воздушные силы, Силы спецопераций, силы Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР и других родов войск.

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