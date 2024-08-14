Атака украинских дронов по аэродрому "Борисоглебск": "Схемы" показали последствия ударов (фото)

В ночь на среду, 14 августа, дальнобойные украинские дроны совершили самую большую за всю войну атаку на российские военные аэродромы. Пострадали аэродромы "Борисоглебск", "Воронеж", "Курск" и "Саваслейка". Спутниковые снимки показывают последствия ударов БПЛА по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области России.

Спутниковые снимки Planet Labs от 14 августа опубликовал проект "Схемы" ("Радио Свобода").

На аэродроме "Борисоглебск" разрушены несколько ангаров

На фотографиях со спутника видно, что повреждения получила северо-западная часть аэродрома, где, по словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, была расположена техническо-эксплуатационная часть. В частности, разрушены несколько ангаров, в которых, вероятно, проводились ремонтно-технические работы и обслуживание самолетов.

Известно, что на аэродроме "Борисоглебск" базируются самолеты Су-25, Су-30, Су-34 и Су-35 ВВС России.

Украинские дроны попали в техническо-эксплуатационную часть аэродрома "Борисоглебск"

По данным собственного источника "Радио Свобода" в СБУ, масштабная атака дронов, спланированная несколькими ведомствами, имела целью нанести повреждения местам базирования военной авиации РФ, чтобы исключить их использование для ударов КАБами по позициям Сил обороны и украинским населенным пунктам.

Напомним, в СБУ заявили о "веселой" ночке на аэродромах "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск". К операции были привлечены воздушные силы, Силы спецопераций, силы Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР и других родов войск.

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