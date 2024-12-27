Атака украинских дронов привела к падению производства на российских НПЗ до минимума за 12 лет

В настоящее время сохраняется наименьший уровень переработки нефти с 2012 года – это объем 266,9 млн т за 2024 год.

Атака украинских дронов повлекла за собой падение производства на российских НПЗ до минимума за 12 лет.

Об этом сообщает The Moscow Times.

"Сейчас сохраняется наименьший уровень переработки нефти с 2012 года — это объем 266,9 млн т за 2024 год. Для сравнения, в 2012 было переработано 265,4 млн тонн сырья", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что атаки дронов за 2024 год вывели российские НПЗ на внеплановые ремонты оборудования.

Напомним, 19 декабря минобороны страны-агрессора заявило, что Россию массированно атаковали дроны. Утверждается о сбитии 84 дронов. В частности, 36 БпЛА было уничтожено над территорией Ростовской области.

Позже Генштаб подтвердил удар по заводу нефтепродуктов в Ростовской области.

Россия под атакой БПЛА! Украинские дроны атаковали НПЗ в российском Орле!

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