Атака "украинской ДРГ" в Брянской области РФ: все подробности и видео

Россия 2 марта заявила об "атаке украинских диверсантов", якобы захвативших заложников в селе Сушаны в Брянской области. Ответственность за диверсионную вылазку взял на себя "Русский добровольческий корпус" (РДК). В украинской власти озвучили две версии произошедшего — провокация Кремля либо действия российских партизан. Президент РФ Владимир Путин заявляет о "теракте" и "атаке неонацистов".

ТСН.ua собрал подробности инцидента в Брянщине.

Российские пропагандистские СМИ сообщили в четверг, что группа из 50 вооруженных людей с желтыми повязками зашла на территорию поселка Сушаны в Брянской области и захватила часть жителей в заложники. Также сообщалось и о якобы бое, взрывах в поселке и подрыве электроподстанции и газовой станции.

ФСБ РФ объявила о проведении "мер по уничтожению вооруженных украинских националистов, нарушивших государственную границу".

Также сообщалось, что "диверсанты" якобы застрелили водителя школьного автобуса в соседнем селе Любечаны и обстреляли машину с гражданскими, в результате чего ранение получил ребенок. После этого, по сообщению росСМИ, они якобы беспрепятственно покинули территорию РФ.

В то же время, власти Брянской области опровергли информацию об обстреле школьного автобуса, поскольку все местные школьники теперь учатся дистанционно.

Впоследствии появилось видео из Брянской области с вооруженными людьми, назвавшими себя бойцами "Русского добровольческого корпуса". Они заявили, что не воюют с гражданскими и не убивают безоружных.

"Прямо сейчас вы можете увидеть новости об "украинских ДРГ". Все это ложь кремлевских пропагандистов. "Русский добровольческий корпус" пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом", – говорится в сообщении.

Кроме того, они пообещали предоставить видео-опровержение лжи, распространяемой росСМИ.

Президент России Владимир Путин назвал события в Брянской области "терактом" и пригрозил наказать виновных "неонацистов".

"Они проникли на пограничную территорию и открыли огонь у гражданских лиц. Они увидели, что это гражданская машина, что там сидят дети. "Нива" обычная. Они открыли огонь. Именно такие люди поставили себе задачу лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка", – высказался Путин.

Кроме того, Владимир Путин отменил рабочую поздку на Кавказ. На 3 марта назначено заседание Совбеза РФ.

В ответ советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что государство не атакует территорию РФ, не отправляет туда ДРГ и не убивает людей. Подоляк отметил, что особенно это касается Брянской области и села Сушаны, которые не являются стратегическими объектами.

Как подчеркнул советник руководителя ОПУ, "нет смысла провоцировать кого-то, кто с тобой уже воюет".

"Или Россия использует провокационный элемент, как делала во время второй чеченской войны, чтобы оправдать перед своим обществом геноцидную войну в Украине, домобилизовать людей, взять под контроль панические настроения в России. Или русские партизаны активно начинают проявлять свою пассионарность, потому что хотят доказать, что в России протестное движение таки возможно. Но протестное движение может быть только с оружием в руках", — заявил он.

В свою очередь, в украинской разведке заявили, что события в Брянской области – это "продолжение трансформации России, ее очищение и освобождение от диктатуры Путина".

"РДК — это люди, которые с оружием в руках воюют против режима Путина и тех, кто его поддерживает... Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и предпринимать какие-то конкретные меры", – сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сайту Hromadske.

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