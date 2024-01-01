Атака Украины по порту в Новороссийске была стратегически важной, но партнеры были недовольны – СМИ

Дело в том, что через этот порт нефтяные гиганты из США экспортируют казахскую нефть.

Атака по порту Новороссийска (РФ) в августе 2023 года была стратегически важна для Украины для восстановления "зернового коридора". В то же время международные партнеры государства выражали ему свое недовольство после атаки.

Об этом говорится в статье "Украинская правда" под названием "Водные дроны, Илон Маск и высокоточные ракеты: как Украина отвоевала Черное море".

Что предшествовало атаке по порту в Новороссийске

В публикации указано, что после выхода России из зерновой сделки в июле 2023 года страна-агрессор мгновенно активизировала ракетные и дроновые атаки по украинским портам. Под удары попал весь Одесский регион: от Черноморска до Вилкового и Рени.

Украина снова попала в морскую блокаду. Однако, по информации издания, украинские власти предполагали такой сценарий и уже имели план выхода из блокады.

В июле на совещании у президента Украины Владимира Зеленского было решено, что Россия должна получить военный ответ за атаки на портовую инфраструктуру, а также – четкий сигнал, что в Черном море нет мест, где корабли РФ были бы недостижимы для украинской армии.

Цель атаки по порту в Новороссийске

Таким образом, перед украинскими силовиками и властью встали две задачи: обеспечить работу нового "зернового коридора" и попытаться отогнать и уничтожить все российские корабли-ракетоносители. Первую задачу было решено решить, показав России уязвимость ее портов.

В ночь на 4 августа 2023 года в море вышел новый украинский дрон-камикадзе "Мамай" с боевой частью весом 450 кг. Это самый быстрый дрон, позволяющий ему доплывать почти куда угодно в Черном море. Именно таких возможностей требовала боевая задача дрона, ведь он направлялся в порт "Новороссийск". Туда после волны атак украинских дронов отошла из оккупированного Крыма часть кораблей Черноморского флота РФ.

Целью дрона "Мамай" стал большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Украина нанесла России удар по ее самой чувствительной болевой точке на море. Еще через день "Мамай" атаковал танкер Sig, который был вовлечен в обслуживание Минобороны РФ.

Так Россия получила прямое послание, что война против портов может происходить по обе стороны.

Читайте главные новости дня:

"Нужно понимать, что россиянам тоже невыгодны любые эксцессы на море. Это сразу приводит к удорожанию страховок и фрахта. Для мировых страховых компаний все Черное море – это один регион. И если в Одессе или в Новороссийске что-то происходит, то стоимость страхования вырастает во всем регионе одновременно", – объяснил замминистра инфраструктуры Юрий Васьков.

По подсчетам Украины, только экономические потери РФ в результате двух атак по Новороссийску достигли сотен миллионов долларов.

Однако ущерб понесла не только Россия, ведь порт в Новороссийске – это еще и огромная нефтяная перевалка. Через него нефтяные гиганты из США экспортируют казахскую нефть. Также из Новороссийска происходит "серый" экспорт российской нефти под видом других брендов.

В статье говорится, что игра Украины проходила на очень высоких ставках. По информации издания, руководство государства получало "предостережения" от партнеров на всех уровнях. Однако эта игра сработала. Россия ослабила свое давление, и 10 августа Украина смогла объявить о своем собственном временном "зерновом коридоре".

Что известно об атаке по Новороссийску

В Новороссийске (РФ) прогремели взрывы 4 августа 2023 года: россияне заявляли о дроновой атаке на военно-морскую базу. В результате атаки был подбит российский большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Оленегорский горняк" следует за крейсером "Москва"! | Гуменюк

Читайте также: