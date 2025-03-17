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Атака вражеских дронов и заявление КНДР: главные новости ночи 17 марта 2025 года

Атака вражеских дронов и заявление КНДР: главные новости ночи 17 марта 2025 года

Россияне 17 марта атаковали Украину беспилотниками / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 17 марта 2025 года:

  • ВСУ не находятся в окружении в Курской области РФ — Умеров опроверг информацию об украинских военных Читать далее –>
  • Ночью 17 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где прогремели взрывы Читать далее –>
  • Большинство жителей США хотят, чтобы Белый дом поддерживал украинцев — сенатор Читать далее –>
  • КНДР будет постоянно обновлять и укреплять свои ядерные вооруженные силы — заявление Читать далее –>
  • Украину атаковали ударные дроны врага Читать далее –>

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