Атака вражеских дронов и заявление КНДР: главные новости ночи 17 марта 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 17 марта 2025 года:
- ВСУ не находятся в окружении в Курской области РФ — Умеров опроверг информацию об украинских военных Читать далее –>
- Ночью 17 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где прогремели взрывы Читать далее –>
- Большинство жителей США хотят, чтобы Белый дом поддерживал украинцев — сенатор Читать далее –>
- КНДР будет постоянно обновлять и укреплять свои ядерные вооруженные силы — заявление Читать далее –>
- Украину атаковали ударные дроны врага Читать далее –>
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