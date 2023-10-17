Атака ВСУ на аэродром в Бердянске: оккупанты нашли надпись "ATACMS" на обломках ракеты (фото, видео)

Судя по реакции российских военных, они шокированы и деморализованы из-за применения Украиной ракет ATACMS.
Российские оккупанты нашли надпись " ATACMS " на обломках ракеты, атаковавшей аэродром в Бердянске.
Об этом написал в Telegram военкор, журналист программы "ТСН. Тиждень" Андрей Цаплиенко.
"Украина впервые запустила ракеты ATACMS по российским войскам. Как сообщает The Wall Street Journal, эти американские дальнобойные ракеты недавно были тайно переданы в Украину", — пишет военкор.
Судя по реакции российских военных, они шокированы и деморализованы из-за применения Украиной ракет ATACMS.
"Бердянск. Обломки вражеских ракет", — написал российский Telegram-канал "Два майора" и обнародовал фото.
Видео момента поражения аэродрома в Бердянске обнародовал российский оппозиционер и публицист Александр Невзоров.
"Украина сегодня, 17 октября, впервые применила ракеты ATACMS по российским войскам. Поражен Бердянский аэродром", — написал он.
Напомним, в ночь на 17 октября 2023 года ВСУ атаковали вертолеты и оборудование аэродромов вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска.
Тем временем оккупанты ноют после атаки ВСУ по Бердянску и Луганску. Они называют эти удары одними из самых мощных за весь период полномасштабной войны.
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