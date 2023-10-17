Атака ВСУ на аэродром в Бердянске: оккупанты нашли надпись "ATACMS" на обломках ракеты (фото, видео)

Судя по реакции российских военных, они шокированы и деморализованы из-за применения Украиной ракет ATACMS.

Российские оккупанты нашли надпись " ATACMS " на обломках ракеты, атаковавшей аэродром в Бердянске.

Об этом написал в Telegram военкор, журналист программы "ТСН. Тиждень" Андрей Цаплиенко.

"Украина впервые запустила ракеты ATACMS по российским войскам. Как сообщает The Wall Street Journal, эти американские дальнобойные ракеты недавно были тайно переданы в Украину", — пишет военкор.

Судя по реакции российских военных, они шокированы и деморализованы из-за применения Украиной ракет ATACMS.

"Бердянск. Обломки вражеских ракет", — написал российский Telegram-канал "Два майора" и обнародовал фото.

Обломки ракеты ATACMS / Фото: из соцсетей

Обломки ракеты ATACMS

Обломки ракеты ATACMS

Видео момента поражения аэродрома в Бердянске обнародовал российский оппозиционер и публицист Александр Невзоров.

Обломки ракеты ATACMS / Фото: Александр Невзоров/Facebook/nevzorovanevzorov

Обломки ракеты ATACMS

"Украина сегодня, 17 октября, впервые применила ракеты ATACMS по российским войскам. Поражен Бердянский аэродром", — написал он.

Украина впервые применила ракеты ATACMS по войскам РФ

Напомним, в ночь на 17 октября 2023 года ВСУ атаковали вертолеты и оборудование аэродромов вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска.

Тем временем оккупанты ноют после атаки ВСУ по Бердянску и Луганску. Они называют эти удары одними из самых мощных за весь период полномасштабной войны.

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