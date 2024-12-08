Атака, яростнее экшн-фильма: пилоты Третьей штурмовой нанесли сокрушительный удар по российским силам

Пилоты Третьей штурмовой бригады снова нанесли серьезный удар по врагу. Они уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему, а также десятки единиц бронированной техники, тяжелого автотранспорта и легковых автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба бригады.

Огневой удар был настолько мощным и точным, что выглядел как сцена из экшн-фильма.

Сообщается, что бойцы подразделения "FATUM" из Противотанкового батальона не остановились на технике — они протаранили многочисленные боевые машины, грузовики и "уазики", а также уничтожили двигавшихся на ходу российских "байкеров".

Кроме того, удалось ликвидировать пехоту врага и даже взорвать вражеский генератор. Это лишь часть того, что бойцы выполняют каждый день на фронте, продолжая свою важную миссию в борьбе с агрессором.

Пилоты Третьей штурмовой бригады уничтожили более десятка вражеской техники

Напомним, украинские военные уволили один из кварталов Времен Яра в Донецкой области, но ситуация в этом направлении остается очень сложной.

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