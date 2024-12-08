Атака, яростнее экшн-фильма: пилоты Третьей штурмовой нанесли сокрушительный удар по российским силам

Третья штурмовая бригада нанесла сокрушительный удар по российским силам на фронте.
Пилоты Третьей штурмовой бригады снова нанесли серьезный удар по врагу. Они уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему, а также десятки единиц бронированной техники, тяжелого автотранспорта и легковых автомобилей.
Об этом сообщила пресс-служба бригады.
Огневой удар был настолько мощным и точным, что выглядел как сцена из экшн-фильма.
Сообщается, что бойцы подразделения "FATUM" из Противотанкового батальона не остановились на технике — они протаранили многочисленные боевые машины, грузовики и "уазики", а также уничтожили двигавшихся на ходу российских "байкеров".
Кроме того, удалось ликвидировать пехоту врага и даже взорвать вражеский генератор. Это лишь часть того, что бойцы выполняют каждый день на фронте, продолжая свою важную миссию в борьбе с агрессором.
Напомним, украинские военные уволили один из кварталов Времен Яра в Донецкой области, но ситуация в этом направлении остается очень сложной.
Читайте также: