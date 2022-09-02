"Атака зомби": военный эксперт рассказал о постоянных наступлениях на Донетчине и попытке РФ захватить область до 15 сентября

Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире «Единого марафона» оценил риски от того, что россияне усиливают свои войска новыми силами в Донецкой области.

«Атака зомби, как я уже говорил, там происходят. Украинские подразделения отражают там атаки и наращивание огневой поддержки растут, нужно понимать, что систематически и оружие поступает. Все, что сейчас у украинцев для того, чтобы сдерживать атаки. И можно сказать, если мы посмотрим карты, официальные сообщения Генштаба… все атаки они отражают. Удачи по захвату населенных пунктов, существенного продвижения вперед у российских сил особо там не наблюдалось», — отметил Мусиенко.

Он отметил, что в некоторых направлениях, как в Славянском и Изюмском активизировались бои. Но в то же время эксперт отмечает, что дата в 15 сентября, когда якобы российские войска должны выйти на административные границы Донбасса маловероятны, даже в условиях передислокации третьего армейского корпуса, сформированного под Нижним Новгородом. «По разным оценкам, он состоит от 11-15 тысяч личного состава. Они уменьшили критерии, если раньше были преимущества для тех, кто имел опыт, то здесь был отбор всех желающих», — говорит эксперт.

Также читайте Точные и эффективные удары по целям оккупантов на южном направлении растут - эксперт

Они будут рассредоточены от Изюма и до Донецкого направления, уверен эксперт. Особенно обращает внимание Мусиенко, что российским войскам запрещено выводить из Украины личный состав на ротацию или доукомплектование. «Они будут делать это здесь на оккупированных территориях. Это связано с тем, что есть информация об уменьшении боевого духа, так что есть подозрения, что если выводить в Россию, они оттуда не вернутся», — говорит Мусиенко.

По словам эксперта, это показывает, что у врага есть техника, но не хватает человеческого ресурса для ведения наступательных действий на Востоке, поэтому действительно могут спешить. «То, что они спешат, не значит, что до 15 сентября, можно там захватить Донецкую область», — говорит эксперт.

Читайте также:

Луганская областная больница возобновила работу в Днепре: сверхчувствительное оборудование вывозили под обстрелами

Профессиональные джипари одной из мастерских без выходных и обедов сотнями чинят машины для передовой

Европейцы запасаются одеялами и учатся уже сейчас экономить из-за газового шантажа России