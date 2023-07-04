Атаки авиабомбами и "Ланцетами": Гуменюк рассказала о действиях врага на юге

Иногда враг активизируется на Очаковском направлении, чтобы рассредоточивать усилия ВСУ.

Российские войска возвращаются на свои позиции на юге Украины, откуда отступила вода, а также применяют авиабомбы и ударные дроны "Ланцет".

Об этом руководительница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона "Единые новости" 4 июля.

По словам Гуменюк, оккупанты на юге Украины продолжают возвращаться на свои позиции там, где отходит вода после подрыва Каховской ГЭС. Там враг пытается развернуть огневые точки и усилить обстрелы правого берега Херсонщины.

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"Продолжают давить на мирное население. Продолжают применять тактическую авиацию со сбросом КАБ. Уже расширили географию применения КАБ: если раньше в основном это была Бериславщина, сейчас они активизируются в направлении областного центра, Херсона", — рассказала представительница Сил обороны юга.

Она также сообщила, что российские захватчики пытаются применять ударные беспилотники "Ланцет".

"Но наша противовоздушная оборона максимально сосредоточена, работает комплексно и пытается все эти угрозы уничтожать, кроме КАБов. Это пока не то оружие, против которого мы можем эффективно действовать. В то же время мы продолжаем контрбатарейную борьбу", – рассказала Гуменюк.

Она добавила, что враг активизируется время от времени и на Очаковском направлении, чтобы рассредоточить усилия украинских войск. Российские оккупанты пытаются обстреливать противоположный берег и акваторию Днепробузского лимана.

Что происходит на южном фронте

В Генштабе ВСУ сообщили утром 4 июля, что российские захватчики на Запорожском и Херсонском направлениях сосредотачивают основные усилия на недопущении продвижения Сил обороны Украины. В течение суток враг устроил там артобстрелы более 30 населенных пунктов.

Накануне Гуменюк информировала, что подрыв Каховской ГЭС не помог россиянам замедлить ВСУ, и защитники продолжают на юге контрбатарейную борьбу. Враг также устраивает ковровые бомбардировки мирного населения, чтобы настроить его против Сил обороны.

По данным британской разведки на 1 июля, украинские войска пересекли Днепр возле Антоновского моста и пытаются закрепиться на левом берегу.

Комментируя ситуацию в районе Антоновского моста, Гуменюк 2 июля информировала, что "в настоящее время идет мощная боевая работа, в частности, акцент на контрбатарейной борьбе". Она также призвала к информационной тишине.

В то же время, на оккупированной части Херсонщины со стороны захватчиков участились случаи мародерства и захвата в плен гражданских за выкуп. Это может свидетельствовать о подготовке врага к "жесту доброй воли".

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