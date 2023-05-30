Атаки беспилотниками и прорыв границы являются "формировочными операциями" Украины – Financial Times

По данным издания FT Украина использует российский сценарий против России.
Украина проводит "сделки по формированию обстановки", чтобы ввести в заблуждение или отвлечь внимание российского командования и сформировать благоприятный для себя фон для контрнаступления.
Об этом пишет британское издание Financial Times, передает "Украинская правда".
- "Сначала был загадочный удар беспилотника по Кремлю. Затем последовало "вторжение", неудобные последствия которого для Москвы могут заставить ее перебросить фронтовые войска в приграничные регионы. Затем, в конце прошлой недели, Украина совершила атаку морских беспилотников на российский шпионский корабль в Черном море. Во вторник утром до двух десятков беспилотников атаковали Москву.
- Накануне долгожданного контрнаступления Киева, цель которого вернуть оккупированную территорию, такие атаки являются лишь четырьмя из все более смелых "операций по формированию обстановки" (англ. shaping operations), которые Украина начала в этом месяце.
- От символических ударов до более стратегически важных атак эти операции по формированию являются частью стандартной военной практики. Их цель, по словам представителей оборонного ведомства и аналитиков, — обмануть врага, вмешаться в его мышление и иным образом "сформировать" поле боя перед большим наступлением", — пишет Financial Times.
Издание напоминает о взрыве двух беспилотников над куполом Кремля 3 мая и об утренней атаке беспилотников на Москву 30 мая, проявивших уязвимость российской столицы. Также вторжение двух групп ультраправых российских партизан в пограничную Белгородскую область РФ 22 мая показало, что границы России "не являются непроницаемыми".
"Успешное наступление начинается с успешного психологического наступления. Их (российский – ред.) боевой дух не на самом высоком уровне", – сказал высокопоставленный украинский чиновник.
Бывший офицер британской армии и автор книги "Как вести войну" Майк Мартин говорит: "Идея состоит в том, чтобы создать много дилемм для российского командования. Проблемы – такие как прорыв линии фронта – привлекают внимание. Дилеммы, напротив, парализуют действия".
Джон Спенсер, бывший майор армии США, возглавляющий кафедру городской войны в Институте современной войны в Вест-Пойнте, отмечает, что "сделки обмана" всегда были частью войны, но сейчас их эффект усиливается социальными сетями.
"Это украинские операции в серой зоне, требующие от России тратить ресурсы — будь то войска или информационные операции. Они похожи на фокусы фокусника: они обманывают зрителя и заставляют его обратить внимание на что-то другое", — говорит Спенсер.
FT отмечает, что операции по формированию имели определенный психологический эффект в Москве, их прокомментировали в Кремле и блогосфере.
Представитель украинской военной разведки сказал, что рейд в Белгородскую область и подобные операции призваны "нанести удар по моральному духу (россиян – ред.) и заставить их передислоцировать войска" вдоль границы, хотя "мы пока не видим никаких признаков" этого.
По словам Спенсера, "Украина использует российский сценарий против России". Москва раскручивала сценарий наступления с территории Беларуси – и заставила Украину разместить войска поблизости, а "сейчас украинцы также отвлекают внимание России".
FT отмечает, что Украина успешно использовала подобную тактику прошлым летом: в течение нескольких недель она обсуждала идею контрнаступления на юге, а когда российские войска двинулись туда – Киев начал блицкриг на севере, в Харьковской области.
Западные официальные лица говорят, что не ясно, насколько эффективным окажется нынешнее контрнаступление, но Украина будет продолжать свои "сделки по формированию", совмещая их с точными атаками, цель которых взорвать российские военные активы и возможности.
"Они (украинцы — ред.) тестируют и зондируют, выясняя, что работает, а что нет", — сказал высокопоставленный западный чиновник. – Весь смысл этого контрнаступления состоит в том, что ни Россия, ни (западные союзники – ред.) не знают, когда он действительно начался. И то, что мы видим сейчас – это то, что они заставляют россиян постоянно гадать”.
С украинской точки зрения, эта "нервная неопределенность" является ключевой, заключает FT.
Напомним, Россию утром 30 мая атаковали беспилотники. Взрывы слышали в разных районах столицы страны-агрессорки. Один из дронов долетел до резиденции Путина.
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