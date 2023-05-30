Атаки беспилотниками и прорыв границы являются "формировочными операциями" Украины – Financial Times

Украина проводит "сделки по формированию обстановки", чтобы ввести в заблуждение или отвлечь внимание российского командования и сформировать благоприятный для себя фон для контрнаступления.

Об этом пишет британское издание Financial Times, передает "Украинская правда".

"Сначала был загадочный удар беспилотника по Кремлю. Затем последовало "вторжение", неудобные последствия которого для Москвы могут заставить ее перебросить фронтовые войска в приграничные регионы. Затем, в конце прошлой недели, Украина совершила атаку морских беспилотников на российский шпионский корабль в Черном море. Во вторник утром до двух десятков беспилотников атаковали Москву.

Накануне долгожданного контрнаступления Киева, цель которого вернуть оккупированную территорию, такие атаки являются лишь четырьмя из все более смелых "операций по формированию обстановки" (англ. shaping operations), которые Украина начала в этом месяце.

От символических ударов до более стратегически важных атак эти операции по формированию являются частью стандартной военной практики. Их цель, по словам представителей оборонного ведомства и аналитиков, — обмануть врага, вмешаться в его мышление и иным образом "сформировать" поле боя перед большим наступлением", — пишет Financial Times.

Издание напоминает о взрыве двух беспилотников над куполом Кремля 3 мая и об утренней атаке беспилотников на Москву 30 мая, проявивших уязвимость российской столицы. Также вторжение двух групп ультраправых российских партизан в пограничную Белгородскую область РФ 22 мая показало, что границы России "не являются непроницаемыми".

"Успешное наступление начинается с успешного психологического наступления. Их (российский – ред.) боевой дух не на самом высоком уровне", – сказал высокопоставленный украинский чиновник.

Бывший офицер британской армии и автор книги "Как вести войну" Майк Мартин говорит: "Идея состоит в том, чтобы создать много дилемм для российского командования. Проблемы – такие как прорыв линии фронта – привлекают внимание. Дилеммы, напротив, парализуют действия".

Джон Спенсер, бывший майор армии США, возглавляющий кафедру городской войны в Институте современной войны в Вест-Пойнте, отмечает, что "сделки обмана" всегда были частью войны, но сейчас их эффект усиливается социальными сетями.

"Это украинские операции в серой зоне, требующие от России тратить ресурсы — будь то войска или информационные операции. Они похожи на фокусы фокусника: они обманывают зрителя и заставляют его обратить внимание на что-то другое", — говорит Спенсер.

FT отмечает, что операции по формированию имели определенный психологический эффект в Москве, их прокомментировали в Кремле и блогосфере.

Представитель украинской военной разведки сказал, что рейд в Белгородскую область и подобные операции призваны "нанести удар по моральному духу (россиян – ред.) и заставить их передислоцировать войска" вдоль границы, хотя "мы пока не видим никаких признаков" этого.

По словам Спенсера, "Украина использует российский сценарий против России". Москва раскручивала сценарий наступления с территории Беларуси – и заставила Украину разместить войска поблизости, а "сейчас украинцы также отвлекают внимание России".

FT отмечает, что Украина успешно использовала подобную тактику прошлым летом: в течение нескольких недель она обсуждала идею контрнаступления на юге, а когда российские войска двинулись туда – Киев начал блицкриг на севере, в Харьковской области.

Западные официальные лица говорят, что не ясно, насколько эффективным окажется нынешнее контрнаступление, но Украина будет продолжать свои "сделки по формированию", совмещая их с точными атаками, цель которых взорвать российские военные активы и возможности.

"Они (украинцы — ред.) тестируют и зондируют, выясняя, что работает, а что нет", — сказал высокопоставленный западный чиновник. – Весь смысл этого контрнаступления состоит в том, что ни Россия, ни (западные союзники – ред.) не знают, когда он действительно начался. И то, что мы видим сейчас – это то, что они заставляют россиян постоянно гадать”.

С украинской точки зрения, эта "нервная неопределенность" является ключевой, заключает FT.

Напомним, Россию утром 30 мая атаковали беспилотники. Взрывы слышали в разных районах столицы страны-агрессорки. Один из дронов долетел до резиденции Путина.

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