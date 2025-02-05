Атаки БПЛА: почему оккупанты размещают учебные базы ближе к границе с Украиной

БПЛА развивается очень быстро и у нас, и у врага.

Оккупанты начали размещать учебные базы ближе к границе с Украиной, чтобы тренировать операторов дронов. Ведь работать по военным целям гораздо труднее, чем по гражданским.

Об этом сказал заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных авиасистем "Ахиллес" Олесь Маляревич в эфире "Утро.LIVE".

Харьков и другие прифронтовые города все чаще становятся мишенями для атак дронов. Противник использует гражданские объекты для отработки атак, потому что военные цели более сложны.

"Что вы еще не знали о россиянах, об их бешености? Они даже такое начали делать", – констатировал Маляревич.

Ранее украинский вертолет Ми-17 эффектно сбил ударный БпЛА Shahed. Съемка ведется с вертолета Airbus H125 ГНСУ, поставленного Францией.

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