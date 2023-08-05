Атаки дронов в РФ и Крыму: эксперт об угрозах для судов Черноморского флота

Вооруженные силы Украины продолжат реализовывать удары беспилотниками по Черноморскому флоту РФ. Это следующий шаг в реализации подхода Сил обороны Украины по применению дронов.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал военный эксперт Игорь Романенко.

"Опыт 17 месяцев российско-украинской войны показывает, что за этим есть перспектива, причем не только в воздухе, а как мы видим, на море — применение беспилотных или безэкипажных морских дронов, а также на суше и под водой. Думаю, еще будет в этой войне показано. Разработки есть, наши предприятия военно-промышленного комплекса над этим работают, и мы их еще увидим в деле", — отметил эксперт.

Игорь Романенко также отметил, что, несмотря на то, что оккупационная армия РФ продолжает удары по портовой инфраструктуре на юге Украины, мы будем искать путь для экспорта продукции, в частности, зерна. А угроза для российских судов будет только расти.

"Там есть большие вопросы по аграрному направлению. Россия первое место, а Украина четвертое занимает по обеспечению например пшеницы. Если они нанесли удары по Одессе и порту Рени, то мы все равно находим пути, пусть в меньших объемах, но отправить аграрную продукцию в Европу. У россиян это сложнее, и если нам перебить эту линию, это будет серьезное экономическое влияние. Эти дроны обладают способностями около 1000 км – это очень важно. Мы видим, что угроза для судов Черноморского флота РФ уже существует благодаря повышению наших возможностей не только на северо -западной части Черного моря вокруг временно оккупированного Крыма, а и на юго-восточной части", — резюмировал эксперт.

Напомним, в ночь на 5 августа в районе Керченского пролива раздавались взрывы – в результате атаки надводных дронов поврежден российский танкер SIG. ТСН.ua собрал все подробности атаки.

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