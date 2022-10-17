Атаки иранскими дронами: в МИД призвали Тегеран не снабжать РФ оружием и пригрозили ответственностью

МИД Украины призвал Иран прекратить поставлять России оружие в войне против Украины и пригрозил ответственностью за соучастие в агрессии.

Об этом говорится в заявлении МИД.

В МИД подчеркнули, что только через неделю Россия нанесла сотню ударов иранскими беспилотниками по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре Украины. Террористические акты РФ и убийства украинцев делают Иран соучастниками агрессии против Украины.

"Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. В противном случае Иран и его руководство будет нести самую строгую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины", — говорится в сообщении.

Дмитрий Кулеба уже обратился к странам ЕС с просьбой наложить санкции на Иран из-за поставок РФ беспилотников.

"Жесткие санкции против Ирана приобретают особую актуальность на фоне сообщений о намерениях иранской стороны передать России баллистические ракеты "земля-земля" для их использования в войне против Украины. Украина будет принимать все доступные меры для защиты гражданского населения, суверенитета и территориальной целостности от внешней агрессии в рамках осуществления неотъемлемого права на самооборону в соответствии с Уставом ООН", — говорится в заявлении украинского МИД.

Как Россия использует иранские дроны в войне против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Иран передал России более 2 тысяч своих дронов. Ими оккупанты постоянно обстреливают юг Украины и Киев.

Издание Washington Post со ссылкой на представителей служб безопасности США и союзников сообщает, что Иран готовится предоставить России еще и баллистические ракеты, которыми оккупанты могут обстреливать Украину.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил Иран в причастности к массовым убийствам украинцев. Именно иранскими беспилотниками Россия атакует юг Украины и Киев.

Иран цинично отрицает информацию о том, что они передали России дроны, которыми оккупанты убивают украинцев.

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