Атаки КАБами и FPV-дронами: как враг пытается остановить ВСУ на Мелитопольском направлении

На Мелитопольском направлении ВСУ ведут наступательные действия, подвергаясь большой опасности от управляемых авиабомб (КАБов) и FPV-дронов врага.

Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык в эфире "Эспрессо".

"Ситуация достаточно динамичная, суть ее в том, что происходят наступательные действия вблизи временно оккупированного населенного пункта Вербовое и в направлении Новопрокоповки, Копани. Каких-либо штурмовых действий с техникой, комбинированными способами, ВСУ не используют, поскольку это достаточно большая опасность. Происходит штурм посадки за посадкой, метр за метром", – говорит военный.

По его информации, россияне активизировали полноценные контратаки. В частности, с помощью "шторм Z", то есть зэков, активно бросаемых в качестве "пушечного мяса".

"На всей линии направления их подсыпали, они пытаются найти слабые места в обороне Вооруженных Сил Украины. Не хватает, конечно, ни воздуха, ни борьбы с вражеской авиацией, поскольку это очень большая опасность управляемые авиабомбы, потому что их у врага есть очень много", – объясняет Бурлик.

Также оккупанты по всей линии фронта на Мелитопольском направлении используют FPV-дроны, которые передают видео в реальном времени.

"Такие тенденции не хорошие. Они имеют достаточно большие запасы FPV. Они используют разные тактики, это также большая опасность, нужно много окопных РЭБов и портативных чтобы обезопасить жизнь солдат ВСУ", — подытожил военнослужащий.

Ранее ТСН.ua собрал прогнозы военных экспертов о том, закончится ли война в Украине в 2024 году.

Читайте также: