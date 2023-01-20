Атаки на аэродромы навели ужас: стала известна причина появления систем ПВО в центре Москвы — Bloomberg

Решение разместить системы противовоздушной обороны "Панцирь" на крышах зданий в центре Москвы было принято из-за страха перед беспилотниками ВСУ.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные конфиденциальные источники.

По словам официальных лиц, говоривших на условиях анонимности, развертывание систем ПВО произошло после атак, которые в Кремле приписывают украинским беспилотникам, на военные авиабазы в Саратове и Рязани, примерно в 500 км от российской столицы. Новые системы должны дополнить средства противоракетной защиты вокруг Москвы.

Ранее в соцсетях появились фото ПВО "Панцирь", установленных на крышах зданий в центре Москвы, а также в западном пригороде, у официальной резиденции президента Владимира Путина.

В Государственной Думе Российской Федерации назвали эти изображения фейками.

Как сообщалось ранее, 5 декабря на двух военных аэродромах в Российской Федерации, из которых государство-агрессор наносит удары по территории Украины стратегическими бомбардировщиками, раздались взрывы. В результате инцидента были повреждены два самолета, несколько российских военных получили ранения, четверо из них — смертельные.

Напомним, в России серьезно обсуждается защита Москвы от украинских беспилотных летательных аппаратов. Ранее эксперты предполагали, что атака на столицу государства-агрессора может произойти в новогоднюю ночь, и предлагали использовать аэростаты для воздушной разведки, как во времена Второй мировой войны.

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