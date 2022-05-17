Атаки на Донбассе и обстрелы пограничных областей: в Генштабе ВСУ описали ситуацию на фронтах

Атаки на Донбассе и обстрелы пограничных областей: в Генштабе ВСУ описали ситуацию на фронтах

Российские войска не прекращают ведение наступления в восточной операционной зоне. Оккупанты продолжили наносить ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры во Львовской, Черниговской и Сумской областях.

В то же время, на Волынском, Полесском и Сиверском направлениях существенных изменений в положении и состоянии российских войск не зафиксировано.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Что касается Беларуси, то ее определенные подразделения вооруженных сил продолжают выполнять задачи по усилению границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях. В белорусских войсках также продолжаются мероприятия второго этапа проверки боевой готовности. Так, на одном из полигонов военные тренируются по наведению понтонной переправы и форсированию водного препятствия.

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С территории Беларуси сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры Украины.

Чтобы помешать перекидыванию украинских подразделений, на Сиверском направлении командование российских войск продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения из состава Восточного военного округа. С территории РФ враг обстреливает населённые пункты на территории Сумской и Черниговской областей.

На Харьковском направлении подразделения оккупантов основные усилия сосредотачивают на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск на госграницу. Российские войска устроили артиллерийские обстрелы украинских защитников.

На Славянском направлении оккупанты перегруппировываются и доукомплектовывают войска, а также накапливают запасы. Все для подготовки к наступлению в направлении Славянска. Российские войска пытались улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Довгенькое, однако успеха не имели.

На Донецком направлении российские войска пытаются наступать вдоль всей линии столкновения, обстреливают населенные пункты из артиллерии. В районах Бахмута, Клинового, Соледара и Волчоярки противник нанес ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35. Также оккупанты вели воздушную разведку с применением беспилотника "Орлан-10".

На Северодонецком направлении при поддержке артиллерии российские войска пытаются наступать в направлении населенных пунктов Боровеньки и Северодонецка.

На Бахмутском направлении оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск, однако успеха не имели и отошли.

На Авдеевском направлении российские войска проводили штурм с целью взять под контроль участок дороги Новобахмутовка-Новоселовка Вторая, однако успеха не имели.

На Кураховском направлении российские войска при поддержке огня артиллерии и авиации наступают на населенный пункт Новомихайловка, бои продолжаются.

Подразделения оккупантов предприняли неудачную попытку наступления в направлении Марьинки. В то же время в Мариуполе захватчики основные усилия сосредоточили на блокировании украинских подразделений в районе завода "Азовсталь".

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На Новопавловском и Запорожском направлениях российские войска не вели активных боевых действий. Однако, чтобы сковать украинские войска, оккупанты обстреливали их с применением ствольной артиллерии и минометов. Одновременно противник осуществляет инженерное оборудование второй линии обороны.

В Южнобужском направлении захватчики активных боевых действий не проводили. Фиксировались обстрелы украинских подразделений из минометов и ствольной артиллерии. Оккупанты продолжают инженерные работы по дооборудованию второй линии обороны железобетонными конструкциями.

Российские корабельные группировки в акватории Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции районов боевых действий и блокированию гражданского судоходства.

В оккупированном Крыму продолжаются меры восстановления боеспособности российских подразделений, понесших значительные потери. Так, на отдельных полигонах полуострова запланировано проведение боевого согласования подразделений 126-й отдельной бригады береговой обороны и 810-й отдельной бригады морской пехоты.

Напомним, как предположили в британском Минобороны, в ближайшие недели Россия может продолжить полагаться на массированные артиллерийские обстрелы, пытаясь возобновить темп своего продвижения на Донбассе.

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