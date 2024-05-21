Атаки на Харьков: возросло количество пострадавших, что разрушено (фото)

В результате утренних обстрелов по городу пострадали восемь человек.

В результате ночной и утренней атак на Харьков 21 мая зафиксированы повреждения частного сектора, автомобилей, коммунальных заведений и транспортной инфраструктуры.

Об этом директор Департамента гражданской защиты Харьковской ОВА Иван Сокол сообщил в эфире телемарафона.

Сокол рассказал детали о российских ударах по Харькову в ночь на 21 мая.

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"Ночь в Харькове прошла довольно неспокойно. Около двух ночи враг нанес несколько ударов по Харькову с помощью беспилотников. Был поврежден частный сектор, имеем информацию о более 25 поврежденных автомобилях, в том числе грузовых и легковых. Имеем информацию о повреждении коммунальных заведений", – рассказал директор Департамента гражданской защиты.

Также под утро враг обстрелял транспортную инфраструктуру Харькова.

"В настоящее время известно про 8 человек, пострадавших в результате утренних обстрелов. Состояние у большинства – это острая реакция на стресс. В принципе, жизни и здоровью ничего не угрожает", – сообщил Сокол.

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Последствия атак по Харькову ночью и утром 21 мая/Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия атак по Харькову ночью и утром 21 мая/Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия атак по Харькову ночью и утром 21 мая/Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия атак по Харькову ночью и утром 21 мая/Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия атак по Харькову ночью и утром 21 мая/Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия атак по Харькову ночью и утром 21 мая/Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, ранее в ОВА сообщили, что россияне целую ночь и утром наносили удары по Харькову, в частности били дронами "Шахед". Обломки беспилотников нанесли разрушения. Сообщалось о четырех пострадавших.

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