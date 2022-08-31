Атаки на Крымский мост начнутся: Жданов сказал, при каких условиях ВСУ нанесут удары

Жданов рассказал, когда и как начнутся атаки на Крымский мост.

Через Крымский мост осуществляется подкормка вражеской группировки войск на юге Украины, в том числе и на правом берегу.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала FreeДОМ.

"Крымский мост для нас сейчас очень важен. Он становится на первый план, потому что вся подпитка этой группировки войск на юге Украины, в том числе и на правом берегу, заходит через Крым. Конечно, она идет с Крымского моста. В районе Таганрога снова замечены военные эшелоны с техникой и вооружением. Конечно же, они пойдут в Украину через Крымский мост. Как только появится первый случай, мы начнем атаки на Крымский мост", — отметил эксперт.

Также он отметил, что для атаки на Крымский мост нужно соответствующее по мощи оружие.

"Сколько уже боеприпасов "Хаймарс" мы потратили на тот же Антоновский мост. Пожалуй, сотню. Но мост стоит. Строили на совесть. Нужно что-то помощнее", — добавил он.

Напомним, в Крыму упала ракета "Оникс", которую россияне запустили по Украине.

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