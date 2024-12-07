Атаки на российские НПЗ: в разведке рассказали о последствиях ударов для РФ

В результате спецопераций украинских Сил обороны и разведки удалось поразить или повредить треть объектов топливного сектора Российской Федерации. Речь идет об объектах, поставляемых топливом оккупационной армией России.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью ЦПИ.

"Есть статистика, есть открытые данные. Треть (объектов в РФ — Ред.) в той или иной степени повреждена-поражена. Есть проблемы большие с восстановлением. Речь идет об импортном оборудовании, учитывая санкции, с поставкой этого оборудования есть большие проблемы", – подчеркнул Юсов.

Он также напомнил об ограничении импорта горюче-смазочных материалов в РФ. Это, по его словам, свидетельствует о том, что враг ощущает последствия атак и санкций.

По словам Юсова, говоря об атаках, речь идет не о гражданских объектах, а о нефтеперерабатывающих заводах, которые заправляют российскую военную технику, продают нефтепродукты и финансируют агрессию против Украины.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан рассказал, как можно уничтожить Крымский мост. По меньшей мере, три основных вида боевых частей необходимы для этого. Эффект принесет комплексную атаку на переправу.

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