Атаки на Соледар: идут тяжелые бои, однако россияне не контролируют город — Мусиенко

Соледар не находится под контролем армии России, там происходят тяжелые бои, но Вооруженные силы отражают атаки оккупантов.

В Соледаре Донецкой области продолжаются боевые действия, однако ни одного захвата российскими войсками города не произошло.

Об этом в эфире "1+1" в рамках телемарафона рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

"То, что эта информация распространялась активно (о якобы захвате Соледара войсками РФ – ред.), и она начала идти в информационное пространство, потому что ее туда забросила российская пропаганда. Оккупанты действительно подошли к Соледару, в окрестностях города продолжаются боевые действия, достаточно беспокойная ситуация, но все атаки, которые были за прошедшие сутки, и те бои, которые происходят сегодня, они отражаются нашими силами, действительно, там непросто, потому что противник бросил туда силы, но эти атаки отражаются, и вся линия фронта от Бахмута к Соледару – она держится", — отметил он.

Военный эксперт также объяснил, что российские войска сейчас бросили туда свой удар из-за того, что они увидели, что по Бахмуту пройти не могут, несмотря на все усилия, и несмотря на то, что там идут жестокие бои.

"Поэтому решили попробовать в Соледаре. То есть они ищут, по их мнению, слабое место, где можно попытаться прорвать линию фронта, но она нигде на сегодняшний день не прорвана. И нет нигде таких роковых угроз. Хотя боевые действия сложные, но Соледар держится", – резюмировал Мусиенко.

Бои за Соледар

На днях пропагандистские СМИ РФ распространили информацию о якобы успехах в Соледаре, однако заявления пропагандистов не соответствуют действительности.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр проинформировала, что на некоторых участках Донецкой области ВСУ понемногу продвигается вперед, однако враг тоже наступает. И в Соледаре действительно сложная ситуация.

ВСУ пытаются выровнять тактическое положение, а также нанести россиянам максимальные потери в личном составе и технике.

Советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что оккупанти пытаются отрезать Соледар от Бахмута и перерезать дорогу Соледар — Славянск.

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