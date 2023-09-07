Атаки на Украину осенью и зимой: Игнат рассказал о планах россиян

Россия может готовиться к массовым обстрелам Украины осенью. Оккупанты будут использовать не только ракеты, но и "Шахеды" собственного производства.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.

“Следует ожидать, что враг не откажется от своих планов бить в осенне-зимний период по определенным объектам критической инфраструктуры. Возможно использование еще старых советских ракет, таких как Х-22, возможно, С-300 для нанесения ударов по прифронтовым территориям”, — сказал Игнат.

Он предположил, что более новое вооружение, высокоточные ракеты враг, вероятно, будет использовать для ударов вглубь Украины. Также спикер считает, что россияне могут сосредоточиться на ударных дронах.

“Все же, пожалуй, больше враг сосредоточит внимание на производстве БпЛА типа "Шахед". Есть уже у них возможности у себя их собирать. Поэтому, вероятно, будут наращивать именно "Шахеды" и их будет появляться больше, чтобы атаковать нашу критическую инфраструктуру. Таких сценариев следует ожидать и готовить средства противодействия", — резюмировал сикер.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что зимний период может быть сложным для украинцев. В настоящее время продолжаются работы по подготовке. Не исключено, что россияне будут снова бить по энергосистеме.

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