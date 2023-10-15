Атаки не прекращаются: оккупанты снова ударили по Херсону

Сегодня, 15 октября, россияне во второй раз за день обстреляли Херсон.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко.

"Армия РФ продолжает атаковать Херсон с временно оккупированного левобережья! В результате очередного "прилета" снова повреждены линии электропередач. На данный момент обесточен центр города. Проводятся ремонтные работы!" – написал он.

Напомним, сегодня российские военные из СУ-34 нанесли авиационный удар в районе объекта критической инфраструктуры в Херсоне. Обо всех подробностях читайте в новости.

Стоит отметить, что за сутки 14 октября 2023 года российские военные 107 раз обстреляли Херсонскую область. Выпустили 622 снаряда из разных видов вооружения.

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