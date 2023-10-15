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Атаки не прекращаются: оккупанты снова ударили по Херсону

Атаки не прекращаются: оккупанты снова ударили по Херсону

Оккупанты обстреливают Херсон / Фото: Прокуратура Херсонской области

Центр города остался без света.

Сегодня, 15 октября, россияне во второй раз за день обстреляли Херсон.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко.

"Армия РФ продолжает атаковать Херсон с временно оккупированного левобережья! В результате очередного "прилета" снова повреждены линии электропередач. На данный момент обесточен центр города. Проводятся ремонтные работы!" – написал он.

Напомним, сегодня российские военные из СУ-34 нанесли авиационный удар в районе объекта критической инфраструктуры в Херсоне. Обо всех подробностях читайте в новости.

Стоит отметить, что за сутки 14 октября 2023 года российские военные 107 раз обстреляли Херсонскую область. Выпустили 622 снаряда из разных видов вооружения.

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