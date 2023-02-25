Атаки не утихают: на Донбассе пограничники отразили наступления врага и взяли "вагнеровца" в плен

В течение нескольких дней солдаты РФ восемь раз атаковали опорные пункты пограничников.

Украинские пограничники отразили очередные наступления врага под Бахмутом и на других направлениях в Донецкой области. Они также ликвидировали 20 оккупантов, а одного "вагнеровца" взяли в плен.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

"В течение нескольких дней оккупанты 8 раз атаковали опорные пункты пограничников. 4 атаки — на Бахмут, еще столько же в Донецкой области", — говорится в сообщении.

Украинские пограничники сдержали врага и нанесли ему потери.

"20 захватчиков убиты, 10 – ранены. Кроме того, пограничники провели позиционную контратаку, в ходе которой захватили в плен "вагнеровца", — добавляют в ГНСУ.

Напомним, бойцы "Гвардии наступления" совместно с ВСУ уничтожили наблюдательный пункт оккупантов на Донбассе (видео).

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