Атаки не утихают: на Донбассе пограничники отразили наступления врага и взяли "вагнеровца" в плен

В течение нескольких дней солдаты РФ восемь раз атаковали опорные пункты пограничников.
Украинские пограничники отразили очередные наступления врага под Бахмутом и на других направлениях в Донецкой области. Они также ликвидировали 20 оккупантов, а одного "вагнеровца" взяли в плен.
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
"В течение нескольких дней оккупанты 8 раз атаковали опорные пункты пограничников. 4 атаки — на Бахмут, еще столько же в Донецкой области", — говорится в сообщении.
Украинские пограничники сдержали врага и нанесли ему потери.
"20 захватчиков убиты, 10 – ранены. Кроме того, пограничники провели позиционную контратаку, в ходе которой захватили в плен "вагнеровца", — добавляют в ГНСУ.
Напомним, бойцы "Гвардии наступления" совместно с ВСУ уничтожили наблюдательный пункт оккупантов на Донбассе (видео).
Читайте также: